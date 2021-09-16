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彰化鹿港和興青創基地開幕 舉辦一個半月促銷拚經濟

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化鹿港和興青創基地今天正式營運。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港和興青創基地今天正式營運。記者劉明岩／攝影

彰化鹿港和興青創基地今天正式營運，由縣長王惠美等人主持剪綵，並規劃即日起至10月31日舉辦開幕促銷活動，有打卡按讚送和興青創紀念小物、集點滿額送限量文創品、消費滿額贈摸彩券等，中秋連假還加碼抽抽樂，並有青旅行及手作體驗課程等活動，王惠美歡迎大家拿五倍券「花在彰化」來為青年加油衝人氣，漫步體驗創「興」生活。

王惠美說，和興青創基地在7月29日開始試營運，民眾反映相當熱烈，因此特別規劃此一為期一個半月的促銷活動，中秋連假加碼抽抽樂，摸彩大獎有43吋電視、電動滑板車、Switch lite遊戲機等，於促銷月結束後將在文化局臉書線上直播抽出。

王惠美說，縣府在2018年將和興派出所本體登錄為歷史建築，並向文化部爭取4000萬經費修繕宿舍群，成就了今日的『和興青創基地』，目前匯集9位青年進駐店家。來到和興青創基地後，還可以點線面串連順遊附近有鹿港民俗文物館、丁家古厝，搭配附近龍山寺、福興穀倉、文武廟、沿路再到九曲巷，再到天后宮等景點，規劃豐富的一日遊或是二日遊的行程，體驗彰化之美。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，很高興回到鹿港，見證和興派出所宿舍群修復完成再利用變成青年創業基地，這也是文化部補助彰化縣政府整修此處，第一個完成的亮點計畫。

鹿港鎮長許志宏說感謝王惠美縣長重視青年，給年輕人一個機會返鄉從事青創，與在地的歷史人文更加融入，此處也是許多觀光客必訪一遊消費的景點，更帶給鹿港有另一個亮點。

彰化縣文化局表示，鹿港和興派出所為清代鹽業總館，後改設為派出所，有重要的歷史及文化價值，縣府於2018年將派出所本體登錄為歷史建築，並以派出所後側宿舍群為核心，打造彰化首座青創基地，初期以「公益換租」為營運模式，鼓勵在地青年創業結合店鋪特色辦理公益活動，目前有9家青年品牌進駐。

彰化鹿港和興青創基地今天正式開幕，縣長王惠美（後排左5）與進駐店家合照。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港和興青創基地今天正式開幕，縣長王惠美（後排左5）與進駐店家合照。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港和興青創基地今天正式開幕，縣長王惠美（後排左6）與進駐店家合照。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港和興青創基地今天正式開幕，縣長王惠美（後排左6）與進駐店家合照。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港和興青創基地今天正式營運，縣長王惠美（右3）參觀進駐店家的創作。記者劉明岩／攝影
彰化鹿港和興青創基地今天正式營運，縣長王惠美（右3）參觀進駐店家的創作。記者劉明岩／攝影

青創 鹿港 青年

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