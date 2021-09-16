南投埔里杷城疏洪道打造親水空間 明年4月完工
南投縣埔里鎮杷城疏洪道因汙水問題，優養化嚴重，民眾也漸疏遠，為拉近人和水的距離，公所向水利署爭取改善水環境，並打造親水空間，第一期工程為同聲橋至枇杷水門橋，預計明年4月底完工，施工期間恐影響交通出入，公所盼體諒。
埔里公所指出，杷城疏洪道是「埔里母親河」，全長約5公里，貫穿市區多里，河川景致優美，早年是居民洗衣、孩童戲水的場域，隨都市發展，人口密集，鎮內汙水下水道系統不夠完善，優養化嚴重，甚至髒亂發臭，使得民眾漸漸疏遠。
當地公所近年積極整治，持續改造老舊枇杷城排水進行，並與國立暨南國際大學、河川志工合作整頓河域，今年更向中央爭取「埔里鎮枇杷城排水親水空間營造工程」，盼透過整體性水環境規劃，再現「母親河」風采，並拉近人與水的距離。
埔里鎮長廖志城說，該工程透過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧協調水利署，核定第一期工程經費5000萬元，由公所自籌配合款900萬元，在維持防洪安全前提下，以維護生態、景觀及水利工程等環境營造手法，階段性改善水質。
經評估擇定，第一期範圍為枇杷城排水同聲橋至水門橋，長度約360公尺，除護岸景觀化，也進行人行道、停車空間、杷城橋彩繪等周邊及水環境改善，還有湧泉池、洗衣坑等親水設施，讓民眾可像過去一樣下到河畔與「母親河」互動親近。
公所則表示，該工程已開工，預計明年4月底前可完竣，但施工期間，部分南安路一帶會視狀況封閉，且工程車出入、工程聲響等，可能會有影響鎮民作息及機通等狀況，但為營造更宜居的生活及休憩環境，盼居民及用路人體諒。
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