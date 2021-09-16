中市優質紅龍果評鑑出爐 外埔區劉興陽封王

台中市政府農業局致力提升在地紅龍果栽培技術及果品品質，輔導外埔區農會舉辦「110年度台中市優質紅龍果評鑑活動」，全市計有60組產銷班農民報名參賽，由外埔區劉興陽榮獲第一名，獎金2萬元，成為今年度的紅龍果王。

農業局表示，昨天(15日)評鑑邀請行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場、種苗改良繁殖場及國立中興大學等農業學術研究單位專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑，第一名可獲獎金2萬元，第二名獎金1萬元，第三名獎金5000元，第四名獎金2000元。

經評審委員仔細品嘗評分後，由外埔區劉興陽榮獲第一名，成為今年度的「紅龍果王」，第二名為外埔區劉興政及后里區陳昌裕，第三名為外埔區林美雲、石岡區劉國卿及東勢區徐宏勛，第四名分別為后里區邱大三、東勢區徐正識、后里區陳奕材及太平區廖永瑋。

農業局指出，台中市氣候適宜且栽培管理技術精進，生產的紅龍果品質優良，109年紅龍果的種植面積達137公頃，年產量3792公噸，主要栽培於外埔、后里、東勢等區，台中紅肉紅龍果及白肉紅龍果皆有栽種，白肉主要為「越南種」，產季為每年6至10月；紅肉類品種較多，有大紅、蜜寶、蜜龍、福龍、甜龍、帝龍等品種，以「大紅」品種栽種最廣，產期在5至11月。

農業局提到，由於紅龍果栽培面積及產量逐年增加，為維持價格平穩，農業局輔導農民利用疏花、疏果及套袋等栽培技術，提高紅龍果品質並進行產期調節。