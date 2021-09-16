聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市優質紅龍果評鑑出爐 外埔區劉興陽封王
台中市政府農業局致力提升在地紅龍果栽培技術及果品品質，輔導外埔區農會舉辦「110年度台中市優質紅龍果評鑑活動」，全市計有60組產銷班農民報名參賽，由外埔區劉興陽榮獲第一名，獎金2萬元，成為今年度的紅龍果王。
農業局表示，昨天(15日)評鑑邀請行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場、種苗改良繁殖場及國立中興大學等農業學術研究單位專家擔任評審，根據紅龍果外觀果形、質地風味及糖度等項目進行果品評鑑，第一名可獲獎金2萬元，第二名獎金1萬元，第三名獎金5000元，第四名獎金2000元。
經評審委員仔細品嘗評分後，由外埔區劉興陽榮獲第一名，成為今年度的「紅龍果王」，第二名為外埔區劉興政及后里區陳昌裕，第三名為外埔區林美雲、石岡區劉國卿及東勢區徐宏勛，第四名分別為后里區邱大三、東勢區徐正識、后里區陳奕材及太平區廖永瑋。
農業局指出，台中市氣候適宜且栽培管理技術精進，生產的紅龍果品質優良，109年紅龍果的種植面積達137公頃，年產量3792公噸，主要栽培於外埔、后里、東勢等區，台中紅肉紅龍果及白肉紅龍果皆有栽種，白肉主要為「越南種」，產季為每年6至10月；紅肉類品種較多，有大紅、蜜寶、蜜龍、福龍、甜龍、帝龍等品種，以「大紅」品種栽種最廣，產期在5至11月。
農業局提到，由於紅龍果栽培面積及產量逐年增加，為維持價格平穩，農業局輔導農民利用疏花、疏果及套袋等栽培技術，提高紅龍果品質並進行產期調節。
同步輔導外埔區農會外銷紅龍果至香港、汶萊等，維持產銷穩定，帶動台中農產業發展，提高農民收益。目前正值紅龍果最好吃的季節，邀請市民朋友以實際行動支持在地紅龍果，相關訂購資訊可洽外埔區農會，電話：04-26832311。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言