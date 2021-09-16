防疫優先 南投暫停國中小畢旅和跨縣市交流

國高中和小學剛開始不久，校園就傳出疫情，南投縣已有學校安排畢業旅行和戶外教育課程，為了避免學生染疫風險，南投縣教育處已經通知國中小學9月暫停畢業旅行和跨縣市教學，並將畢業旅行日期往後延，學校也應以防疫優先，預備應變方案。

南投縣教育處副處長王淑玲說，南投縣大多數國中小學畢業旅行，大多數在11、12月舉辦，只有少數學校在下學期3、4月間舉辦，寒假期間並沒有學校舉辦畢業旅行。

張姓國中教師說，去年因為疫情，畢業旅行多少受到影響，今年畢業旅行和旅行社簽訂契約，註記若不能舉辦要全額退費，以免學生費用被扣。陳姓國三學生說，希望疫情能夠持續穩定，加上9月底學校陸續施打BNT疫苗，有了基本保護力，畢業旅行能夠照常舉行，為3年校園生活留下美好回憶。

去年初新冠肺炎疫情發生，有的縣市取消學生畢業旅行，今年南投縣有學校及早規畫畢業旅行，避免住宿、交通安排受到影響。只是沒想到剛開學雙北就傳出校園群聚感染，北部縣市也是南投縣畢業旅行常去的地點，讓學校對如何安排畢旅感到困擾。

有校長說，目前1輛遊覽車只能坐20人，也讓租車費用增加，只能看疫情趨緩，相關指引能否再放寬，以便學校安排畢業旅行。

王淑玲說，為了確保師生安全，已經請國中小學9月底前暫停畢業旅行和跨縣市教學，學校可以提前規畫畢業旅行，但必須以學生安全優先，也應有備案，以因應疫情調整，避免影響學生安全和課程進度。