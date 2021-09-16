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南屯精密園區立體停車場動土 斥資近4億元

中央社 / 台中16日電

台中市精密機械科技創新園區立體停車場今天動土，台中市長盧秀燕表示，這次投入達新台幣3億8300萬元，預計112年8月下旬完工，屋頂並將設太陽能板，以減少能源消耗。

台中市政府今天舉辦「南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」動土典禮，由盧秀燕主持，將興建地下1層、地上3層立體停車場，地下1層為機車停車場，地上1至3層則為汽車停車空間，完工後，約可提供351席汽車位及590席機車格。

盧秀燕表示，為解決停車問題，這次停車場投入高達3億8300萬元，立體停車場完工後，將可提供近千個汽機車位，屋頂並將設太陽能板，減少能源消耗，感謝在地民代支持，提供民眾更好的交通。

台中市交通局長葉昭甫表示，此工程基地位於精密機械科技創新園區內的嶺東路與文山六街口，考量精密機械科技創新園區為發展大肚山科技走廊的創智中樞，園區內除廠區外，也配套劃設住宅及完善公共服務設施，為紓緩此區域停車需求，規劃將現有山仔腳平面停車場改建為立體停車場。

交通局指出，此建案另預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約1017平方公尺，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗並節省用電經費；經由太陽能板發電，併聯到台電電網，先行供應現場所需用電，其餘餘電躉售價金用於夜間耗電、用電補償等。

停車場 台中市 盧秀燕

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