千人小村養了35萬隻雞 彰化埔鹽鄉民到縣府抗議惡臭

彰化縣埔鹽鄉上百民眾今天上午到彰化縣政府及縣議會陳情，指縣府近幾年來，浮濫核准興建雞舍，嚴重臭味已影響居民生活品質，南新村長施正賀更聲淚俱下，指全村1600人，竟然養了35萬多隻雞，要村民怎麼過日子。接見的的副縣長林田富說，目前正由縣議會修法，將畜牧場與住宅距離從300提高到500公尺，往後儘量不要新設，更要從嚴審核，並取得居民同意。

陳情民眾舉著「雞舍汙染乾淨空氣 」、「空氣有夠臭 」、「蚊蠅孳生」的抗議標語，並高呼高號走進縣府廣場，彰化警分局部署約50名警力到場戒護，包括埔鹽鄉長許文萍、鄉代會主席施春貴、鄉代及22村村長均參與此次陳情。

許文萍說，指縣府浮濫准設雞舍，造成埔鹽鄉優良農田遭破壞，而瀰漫的雞屎臭味、蚊蠅孳生，已嚴重影響附近居民的生活品質，讓彰化縣已成為雞舍縣、埔鹽鄉成了雞舍鄉，要求縣議會通過審議中的彰化縣新設置畜牧場管理自治條例修訂案，將畜牧場與住家的距離從300公尺擴大到500公尺，並須取得附近居民同意。

南新村長施正賀說到激動處，為之哽咽，他說，縣府准予在南新村新設的雞舍如果完成後，南新村的土地不過2.98平方公里、人口1600多人，就同時擁有35萬多隻雞，叫大家以後的日子怎麼過得下了。語畢，群眾紛紛為他打氣、加油。

縣府農業處說明表示，在持續接獲民眾反映畜牧場所產生環境問題，除加強稽查祭罰外，縣府農業處聽取民意並參考其它縣市的作法，修改彰化縣新設畜牧場管理自治條例，提出加嚴的作法，將原來新設置畜牧場應距離住家等300公尺的定，修正為500公尺以上，以避免畜牧設施影響住家環境；新設畜牧場必需採用密閉式水濂等新設施，減少對週遭環境的影響，禽畜糞及廢水皆需有合乎環保標準的規定，才能建置。