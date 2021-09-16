台中北屯國運中心有國際滑冰場 公聽會納入民意建設

台中北屯國民暨兒童運動中心進入促參可行性評估階段，預計興建地上3層、地下1層，總樓地板面積14000平方公尺，將有台中唯一一座、符合競賽規格的滑冰場，運動局昨天依據促參法相關規定，邀請專家學者、地方居民與相關體育團體在北屯區公所舉行促參公聽會，傾聽地方意見，納入可行性平估，希望建設貼近民眾需求。

北屯是台中第一大行政區，7月已破29萬人，雖然已有洲際棒球場，台中巨蛋即將興建，但缺乏一般民眾能使用的運動中心。

運動局長李昱叡指出，北屯國民暨兒童運動中心預定地位於崇德路三段、崇德八路一段路口，鄰近台中崇德拖吊場，內部空間規畫包括體適能中心、韻律、飛輪教室、綜合球場、游泳池等核心運動設施及兒童專屬運動空間，有台中唯一符合競賽規格的滑冰場，目前由市府辦理興建統包工程招標作業中。

北屯區市議員黃健豪派代參加，「感謝盧市長把消失的北屯國民運動中心找回來」，前任市長林佳龍本來規畫把國運中心「內裝」在台中巨蛋，中央2億元補助被退回，現在拆開興建，選址在北屯公所前，最繁華熱鬧的地方。

不過黃健豪指出，北屯國運中心座落在11期重劃區，旁邊又是14期重劃區，預估還有大批人口遷入，希望增加停車空間，目前汽車僅146個車位、機車243個車位，面對29萬多人口，恐供不應求，因北屯新興人口多，都是年輕父母，希望名稱能加強「兒童」特色形象。

運動局長李昱叡表示，北屯國運中心的規劃原本沒有納入泳池，增加泳池之後，預算恐不足，會再請設計公司審慎評估。

滑冰協會建議，因有首座競賽規格的溜冰場，希望建設、防護設施一步到位，做到符合國際標準尺寸，不要完工後再拖拖補補。運動局表示，台北小巨蛋有溜冰場，會去參考他們怎麼做。

李昱叡強調，市長盧秀燕上任以來致力推動北屯區體育運動及休閒產業發展，不僅在北屯規劃國民暨兒童運動中心，亦打造巨蛋體育館、開發洲際棒球場附屬商城等，也十分重視滑冰運動及選手培訓。公聽會彙整地方民意、體育團體及潛在投資廠商，停車需求、選手培訓、兒童與樂齡運動推廣，以及空間配置、節能減碳應用等建議均將納入評估規劃，招商作業也將同步配合興建工程。