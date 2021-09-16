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南投國姓鄉社區柑仔店再1家 幹部身兼直播主叫賣

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉推動「美樂地社區產業行銷計畫」，今年除新設實體柑仔店，還直播搶攻網購通路。圖／國姓鄉公所提供
南投縣國姓鄉推動「美樂地社區產業行銷計畫」，今年除新設實體柑仔店，還直播搶攻網購通路。圖／國姓鄉公所提供

疫情影響，國內各地社區去年起暫緩參訪，也波及產業展售，南投縣國姓鄉為強化行銷，南港、國姓等社區接連成立「社區柑仔店」，創臉書專頁「國姓美樂地產業行銷團」，由社區幹部當直播主促銷，盼提高疫情期間的收入來挹注社福。

國姓鄉公所指出，去年疫情爆發後，社區間參訪交流已明顯減少，今年5月本土疫情爆發，升三級警戒後更是全面暫停，許多活動也被迫停辦，至今仍無法恢復正常，產業推廣展售營收也因此減少，對社福資源缺乏的偏鄉社區更是雪上加霜。

為增加社區在疫情期間的收入，公所今年度爭取縣府協助，串連南港、國姓、梅林、柑林等地社區發展協會，並結合福龜、糯米橋休閒農業區的產業資源，推動「國姓鄉美樂地社區產業行銷計畫」，強化行銷社區在地農特產品。

國姓鄉長丘埔生說，南港社區3年前成立鄉內第1家「社區柑仔店」，今年由其母雞帶小雞，協助國姓社區成立第2家，展售咖啡、鹿茸、薑黃、香茅、青梅等在地農特產，開拓自有財源，其中盈餘5%用於老人送餐、弱勢救濟等社福之用。

除了實體店面，也搶攻網路平台，南港社區發展協會理事長洪良慶說，民眾消費習慣因疫改變，網購成強力行銷管道，為讓地方社區跟上腳步，透過縣府、公所協助導入數位網路課程，並在臉書成立粉絲專頁「南投縣國姓美樂地產業行銷團」。

而各社區幹部除了要當小編推銷農特產，還要化身直播主叫賣，洪提到，剛開始面對鏡頭，難免尷尬、怯場，但大家都很努力，參考其他直播主怎麼賣，記腳本跟各項商品，累積經驗求更好，只希望能為社區增加營收，帶動地方產業發展。

直播主 疫情

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