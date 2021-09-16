聽新聞
test
0:00 / 0:00
中市警祭出交通疏導措施 維護中秋連假交通順暢
人們說「月圓人團圓」，中秋是許多家庭團圓的重要節日，今年雖然因為疫情的影響，無法像往年一樣和親朋好友相約烤肉歡慶佳節，但仍有不少在異鄉求學、工作的遊子，已準備返鄉和家人團聚，為了維護連假期間交通順暢，轄內座落有台中火車站、台中轉運站、台74線快速公路及中投公路等交通樞紐的台中市警三分局，特別規劃相關交通疏導措施，希望讓每位用路人能有平安順暢的中秋假期。
台中市警三分局因應即將到來的中秋4天連假，為有效疏導返鄉團聚及外出旅遊之人潮與車潮，三分局已提前制定「中秋節連續假期交通疏導細部執行計畫」，將在連續假期前1天(9月17日)及最後1天(9月21日)，針對轄區台中火車站、轉運中心、中轉運站、台74線快速公路、中投公路路段等重要交通要道及周邊道路，派遣警力加強疏導人、車流，以維持交通順暢。
三分局並於連假期間(9月18日至21日)就轄內觀光景點、大型購物商場周邊，編排守望、巡邏勤務協同義交加強指揮疏導。同時警三分局也請民眾注意，南區國光路地下道填平工程尚在進行中，目前仍處於封閉施工狀態，用路人可遵循告示牌指示，利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路及五權南路等替代道路提前改道，以分散車流維持行車順暢。
最後提醒民眾，連假期間與家人朋友歡聚，餐宴飲酒機會大增，請駕駛人切勿心存僥倖酒後駕車，警方於假期中仍將持續執行酒駕取締勤務，以防制酒駕交通事故發生。另中秋返鄉出遊前，可利用高速公路局1968電話專線、收聽廣播或上網查詢等方式，掌握即時道路交通狀況，彈性調整行駛路線，如遇道路車多壅塞，請遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，並請用路人發揮同理心，共同建構優質的交通環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言