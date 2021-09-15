快訊

怕兩頭空！60萬莫德納鐵粉「加選BNT」9月17日前機會更大

中國黑手伸進瑞士：為何博士生被開除學籍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍職退休負債百萬轉念作漢堡 邀「變臉」更生人做愛心

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
35歲陳韋強(戴黑帽者)年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強(戴黑帽者)年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供

35歲陳韋強年少曾走歹路，軍職退休後一度負債百萬，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，今年他邀更生人「阿貴」加入，由阿貴表演川劇變臉，他賣漢堡，今明兩天在豐原區販售公益漢堡，要將所得捐給大甲鎮瀾育幼院，以身教教孩子不要變壞。

屏東人的陳韋強軍職退伍後一心想創業，負債100多萬元，一度登報頂讓店面，劉說，對方電話打來，一句話要他10萬元頂讓，他呆坐店門口一整個下午，鼓起勇氣撥電話給姑姑、姊夫，獲得幫忙，讓他心中冉起「受人恩惠點滴，也要付諸行動，幫助別人」。

陳韋強展開美式漢堡環島公益之旅，今年，他更邀請更生人好友「阿貴」加入團隊，阿貴年少誤入歧途，入獄服刑10年，期間奮發自強學會川劇變臉。

兩人以賣美式漢堡、現場表演川劇變臉方式環島，並將所得盈餘提供給在地的育幼院與弱勢團體，並教孩子製作好吃的漢堡(防疫期間則暫停)，以身教教導孩子，「歹路不要走」、「學壞回頭，永遠都不嫌晚」。

青商會長林益鋒說，3年前結識陳韋強，受他感動，青商會已連續3年與陳合作，受在地鄉親好評，去年前往自閉症協會捐助善款，希望給予社會更多溫暖。今年他們號召更多鄉親，一起來把公益漢堡下架，讓在疫情拉開距離的社會，填上滿滿的溫暖。

美式漢堡公益餐車今、明(16日)兩天，下午3點到晚上7點，在川賦商旅（台中市豐原區向陽路77-1號）門口販售，9月17日將到台中市梧棲區、18日到台中市高美濕地，最後將款項捐助給大甲鎮瀾育幼院，並製作美式漢堡給育幼院學童品嘗。

35歲陳韋強(中)年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，今年他邀更生人「阿貴」(右)加入，由阿貴表演川劇變臉，他賣漢堡，今明兩天在豐原區販售公益漢堡，要將所得捐給大甲鎮瀾育幼院，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強(中)年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，今年他邀更生人「阿貴」(右)加入，由阿貴表演川劇變臉，他賣漢堡，今明兩天在豐原區販售公益漢堡，要將所得捐給大甲鎮瀾育幼院，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供
35歲陳韋強年少曾走歹路，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，以身教教孩子不要變壞。圖／豐原國際青年商會提供

漢堡 育幼院 環島

延伸閱讀

中秋關懷送愛 更生人分享從浪蕩子變成好人好事代表

麥當勞「松露漢堡」回歸！「香蕉巧克力雙餡派」首亮相

台灣更生保護會協助更生子女 租金補貼及助學金補助

蒟蒻買1送1！摩斯「獺祭米漢堡」登場　還有粉紅甜漢堡

相關新聞

王惠美：彰化人口夠不用修法 若設第7都當仁不讓

目前彰化縣人口約125萬9000人，彰化縣長王惠美今天表示，新竹縣、市升格需要合併、修法，彰化人口夠，不用「割」鄰縣人口...

軍職退休負債百萬轉念作漢堡 邀「變臉」更生人做愛心

35歲陳韋強年少曾走歹路，軍職退休後一度負債百萬，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，今年他邀更...

桌遊店哀號為何不能像餐廳內用？ 中市議員：業者活不下去

新冠疫情持續數月，仍在二級警戒，桌遊業者以室內營業為主，「快活不下去了」除了桌遊，還有集換式卡牌店（遊戲王、寶可夢等等）...

疫情愛不減！綠衣天使募月餅不減反增 學童、長輩笑呵呵

不受疫情打擊，台中郵局發起募月餅送愛心活動，神岡社口區募捐數量比去年增加近150盒，台中地區117個郵局號召共募得169...

台中垃圾收運中秋不打烊 當日採定時定點收運

中秋節四天連假將至，兼顧清潔隊員勞動節休假權益及垃圾清運秩序，台中市環保局預定9月21日中秋節當日，採「日間定時定點」收...

台中大坑溪環境營造爭取7千萬經費 明年底可親水生態教學

台中市政府爭取大坑溪兩岸遊憩設施及環境營造，獲交通部觀光局補助7千萬元，市府配合款3千餘萬元，第一期大坑溪逢甲橋上游固床...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。