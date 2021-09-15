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軍職退休負債百萬轉念作漢堡 邀「變臉」更生人做愛心
35歲陳韋強年少曾走歹路，軍職退休後一度負債百萬，透過「美式漢堡公益環島」找回初心，並將盈餘所得捐給公益團體，今年他邀更生人「阿貴」加入，由阿貴表演川劇變臉，他賣漢堡，今明兩天在豐原區販售公益漢堡，要將所得捐給大甲鎮瀾育幼院，以身教教孩子不要變壞。
屏東人的陳韋強軍職退伍後一心想創業，負債100多萬元，一度登報頂讓店面，劉說，對方電話打來，一句話要他10萬元頂讓，他呆坐店門口一整個下午，鼓起勇氣撥電話給姑姑、姊夫，獲得幫忙，讓他心中冉起「受人恩惠點滴，也要付諸行動，幫助別人」。
陳韋強展開美式漢堡環島公益之旅，今年，他更邀請更生人好友「阿貴」加入團隊，阿貴年少誤入歧途，入獄服刑10年，期間奮發自強學會川劇變臉。
兩人以賣美式漢堡、現場表演川劇變臉方式環島，並將所得盈餘提供給在地的育幼院與弱勢團體，並教孩子製作好吃的漢堡(防疫期間則暫停)，以身教教導孩子，「歹路不要走」、「學壞回頭，永遠都不嫌晚」。
青商會長林益鋒說，3年前結識陳韋強，受他感動，青商會已連續3年與陳合作，受在地鄉親好評，去年前往自閉症協會捐助善款，希望給予社會更多溫暖。今年他們號召更多鄉親，一起來把公益漢堡下架，讓在疫情拉開距離的社會，填上滿滿的溫暖。
美式漢堡公益餐車今、明(16日)兩天，下午3點到晚上7點，在川賦商旅（台中市豐原區向陽路77-1號）門口販售，9月17日將到台中市梧棲區、18日到台中市高美濕地，最後將款項捐助給大甲鎮瀾育幼院，並製作美式漢堡給育幼院學童品嘗。
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