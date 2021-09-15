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鳳飛飛基金會捐25萬 挹注台中山城身心障礙者資源

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
鳳飛飛基金會捐贈25萬，關懷中市山城身心障礙者。圖／台中市社會局提供
鳳飛飛基金會捐贈25萬，關懷中市山城身心障礙者。圖／台中市社會局提供

疫情期間溫馨送愛不間斷！財團法人鳳飛飛慈善基金會挹注山城地區福利資源，捐贈台中市社會局25萬元，提供地方各項福利服務，今天由社會局長彭懷真代表受贈。

彭懷真感謝鳳飛飛慈善基金會基金會長期關注山城地區的福利需求，並透過實質行動，讓身障朋友與社會弱勢族群，感受最溫暖的在地關懷。

彭懷真說，鳳飛飛基金會熱心公益不遺餘力，去年捐贈20萬元，提供山城地區獨居長輩住家裝設安全扶手，讓他們擁有更安全的居住環境。今年由台中市客家事務委員會媒合，慈善公益的觸角延伸到身心障礙服務，挹注25萬元經費，讓身障社區日照與小作所服務有更豐沛的資源，造福地方的民眾與身障者家庭。

鳳飛飛慈善基金會董事長趙彣霖表示，基金會成立以來，秉持鳳飛飛（本名林秋鸞）女士「取之社會、用之社會」的理念，致力於社會公益。。

台中市社會局長彭懷真（左二）代表中市府感謝財團法人鳳飛飛慈善基金會長期關注山城地區的福利需求。圖／台中市社會局提供
台中市社會局長彭懷真（左二）代表中市府感謝財團法人鳳飛飛慈善基金會長期關注山城地區的福利需求。圖／台中市社會局提供

身障者 台中市 獨居

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