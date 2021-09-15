鳳飛飛基金會捐25萬 挹注台中山城身心障礙者資源

疫情期間溫馨送愛不間斷！財團法人鳳飛飛慈善基金會挹注山城地區福利資源，捐贈台中市社會局25萬元，提供地方各項福利服務，今天由社會局長彭懷真代表受贈。

彭懷真感謝鳳飛飛慈善基金會基金會長期關注山城地區的福利需求，並透過實質行動，讓身障朋友與社會弱勢族群，感受最溫暖的在地關懷。

彭懷真說，鳳飛飛基金會熱心公益不遺餘力，去年捐贈20萬元，提供山城地區獨居長輩住家裝設安全扶手，讓他們擁有更安全的居住環境。今年由台中市客家事務委員會媒合，慈善公益的觸角延伸到身心障礙服務，挹注25萬元經費，讓身障社區日照與小作所服務有更豐沛的資源，造福地方的民眾與身障者家庭。