東勢站末代駕駛長手持搖鈴 喚起老一輩山線火車記憶

台鐵東勢線曾盛極一時，於民國80年8月31日最後一班列車駛出後停駛，至今已滿30周年。東勢客家文化園區即日至12月20日止，舉辦「台鐵東勢線停駛30週年回顧展」，精挑百餘件台鐵展品，鐵道迷可大飽眼福，今更邀請84歲、東勢站末代駕駛長劉坤秀手持搖鈴，現場彷彿重溫當年山線火車回憶。

現址東勢客家文化園區，前身為東勢火車站，即日起至12月20日止舉辦「台鐵東勢線停駛30週年回顧展，百件展品陪市民回憶昔日風華」紀念特展，與后豐社區大學、福井鐵道文物館合作，於今日開展，用百餘件老照片、舊物件說故事，帶大家回顧記憶中東勢線的舊時風華。

高齡84歲，東勢站末代駕駛長劉坤秀以手搖鈴，帶領現場老一輩市民重溫當年東勢站火車進、出站的回憶，另副站長范活盛、列車長艾美美等人身穿昔日制服，一同宣布「台鐵東勢線時空列車出發」，代表展覽正式開跑。

台中市客委會主委江俊龍表示，本次展品皆為民間的珍貴收藏，有枕木製成的藝術品、經典火車便當盒、剪票器、鐵道路牌標示等，更具代表性的，便是民國58年8月由黃信賀先生所繪的「1:600東勢站平面圖手稿」，50多年前的珍稀真跡藍圖出現在特展中，意義非凡。