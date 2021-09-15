中台灣治理平台南投登場 聚焦防疫合作觀光振興

中台灣區域治理平台首長會議今天移師南投縣，內容著重防疫及振興觀光業，並簽署聯手防疫聲明，向中央爭取更多醫療防疫資源，建立更綿密、更完善防護網，強化區域橫向合作。

中台灣區域治理平台首長會議今天在南投縣政府登場，南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善、嘉義市副市長陳淑慧出席，除宣布達成23項合作案，並簽署「聯手防疫，共同守護中台灣」合作聲明。

林明溱說，中央若購買疫苗遇困難，能否放寬購買條件，讓想買的縣市政府集中力量購買，相信疫苗施打率很快能提升，屆時經濟、觀光都能復甦，這是平台的7縣市共同希望；另外，為共同行銷、振興7縣市觀光產業，精選20條特色自行車道，並推出闖關集章活動。

盧秀燕說，區域治理平台進入第3年，7縣市建立深厚情誼，各方面都見合作成效，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，不僅沒有互相挑撥、指責，反而是關心、通報、合作、調度資源等，讓縣市民安心生活，這就是成立平台的意義，會繼續合力守護中台灣。

王惠美表示，治理平台解決許多問題，例如有一次農產價格崩盤，她打電話與各縣市首長聯絡，馬上獲得訂購作為學校營養午餐食材，達到平衡物價效果，讓她感觸很深，這也是平台緊急協助的功能，許多議題也是透過平台處理，物資也互通有無，疫情期間才能平安。

楊文科說，平台縣市如同兄弟姊妹，互相扶持幫忙，不論是垃圾清理或疫苗問題，都能攜手合作，未來新竹縣焚化爐完工後，將能協助南投代燒垃圾；另外，新竹縣疫苗施打率高，旅遊、住宿推出許多優惠，歡迎民眾安心來新竹旅遊。

徐耀昌表示，希望中央加把勁，購買更多有國際認證的疫苗，提高疫苗施打率，降低重症及死亡率，對民眾才有幫助；苗栗縣有許多自行車專用道，途經龍騰斷橋等許多美麗景點及泡湯勝地，歡迎民眾來苗栗渡假。

張麗善說，區域治理平台互相幫忙、濁水溪以前是「吃飯攪沙」，透過與彰化縣政府合作濁水溪揚塵改善計畫，揚塵發生天數大幅減少；另外，感謝南投縣政府協助改善縣道149乙線，目前已開放甲類大客車通行，有助民眾到草嶺旅遊。

陳淑慧表示，嘉義市議會召開臨時會，所以由她代表嘉義市長黃敏惠出席，治理平台緊密合作，疫情期間才能為民眾發聲，而嘉義市對疫苗需求量高，場所、設備、人員都已就位，卻無足夠疫苗可打，希望中央苦民所苦，讓民眾的健康都能得到保護。