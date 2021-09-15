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疫情愛不減！綠衣天使募月餅不減反增 學童、長輩笑呵呵
不受疫情打擊，台中郵局發起募月餅送愛心活動，神岡社口區募捐數量比去年增加近150盒，台中地區117個郵局號召共募得1692盒愛心月餅，今於神岡國小舉行捐贈儀式，造福神岡、豐原區國中、小弱勢學童與銀髮族。
台中郵局今天上午在神岡國小舉捐贈儀式，台中地區117個郵局共募得1692盒愛心月餅，由台中郵局局長陳湘慈及神岡區7所受贈學校校長聯合主持，立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍到場支持。
值得一提的是，神岡社口郵局外勤吳享津多年來持續幫助庇護工場募集愛心月餅，疫情衝擊下，各行各業開源節流，但神岡社口區共募得760盒，足足比去年多了近150盒月餅，獲得相當大回響。
台中郵局表示，這次所募月餅與喜憨兒社會福利基金會、社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊、瑪利亞社會福利基金會瑪利MAMA手作麵包購買，民眾除可在郵局窗口訂購自用，也可透過捐贈將愛心月餅送到弱勢學童及獨居長者手中。
台中郵局指出，透過二次公益，愛心月餅轉贈到神岡、豐原地區各國中、小學弱勢學童、家扶基金會北台中、南台中家扶中心服務對象、華山基金會獨居長者、台中市禾楓慈善老人關懷協會食物銀行，希望受贈者感受到社會的溫暖，歡度圓圓滿滿的中秋佳節。
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