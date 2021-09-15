台中垃圾收運中秋不打烊 當日採定時定點收運

中秋節四天連假將至，兼顧清潔隊員勞動節休假權益及垃圾清運秩序，台中市環保局預定9月21日中秋節當日，採「日間定時定點」收運在全市廣設671處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾。9月19日逢週日清潔隊例休外，9月18、20日也維持正常沿街收運，請市民多加利用。

台中市環保局長陳宏益表示，9月為防堵非洲豬瘟，請市民配合「惜食減量、廚餘瀝水」，廚餘先瀝乾水分再丟到廚餘桶，減少廚餘量，如有來路不明的肉製品，請市民務必包好丟入垃圾車內，勿回收投入廚餘桶，以免出現防疫破口。

另外，新冠肺炎疫情尚未結束，倒垃圾時仍請戴好口罩、保持安全社交距離，並事先將垃圾分類為「資源垃圾」、「生、熟廚餘」及「一般垃圾」三類，減少垃圾量，為環保共盡心力。

台中市民如欲掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://reurl.cc/dVAkbV ）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊：https://reurl.cc/Q74alM詢問。