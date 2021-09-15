聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中垃圾收運中秋不打烊 當日採定時定點收運
中秋節四天連假將至，兼顧清潔隊員勞動節休假權益及垃圾清運秩序，台中市環保局預定9月21日中秋節當日，採「日間定時定點」收運在全市廣設671處定點，每處停留時間約5至30分鐘，方便民眾倒垃圾。9月19日逢週日清潔隊例休外，9月18、20日也維持正常沿街收運，請市民多加利用。
台中市環保局長陳宏益表示，9月為防堵非洲豬瘟，請市民配合「惜食減量、廚餘瀝水」，廚餘先瀝乾水分再丟到廚餘桶，減少廚餘量，如有來路不明的肉製品，請市民務必包好丟入垃圾車內，勿回收投入廚餘桶，以免出現防疫破口。
另外，新冠肺炎疫情尚未結束，倒垃圾時仍請戴好口罩、保持安全社交距離，並事先將垃圾分類為「資源垃圾」、「生、熟廚餘」及「一般垃圾」三類，減少垃圾量，為環保共盡心力。
台中市民如欲掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://reurl.cc/dVAkbV ）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊：https://reurl.cc/Q74alM詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言