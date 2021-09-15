南投村落正名 消失72年的「德鹿谷」回來了

南投縣仁愛鄉合作村今年正式走入歷史，恢復已消失72年、當地族人熟悉的傳統舊名「德鹿谷」村，縣府表示，除了村名，村內部落、學校、道路及橋樑等戶政地籍資料也將全面更改，是縣內首次一次到位正名成功的案例，成指標性典範。

縣府指出，仁愛鄉共16村，除了7年前由精英村劃分出去，新成立的「都達村」是使用原住民傳統地名，其餘15村名稱與當地族人文化、歷史毫無關連，「德鹿谷」合作村2年多前召開部落會議，決議要將村名恢復部落傳統舊名「德鹿谷」。

「『德鹿谷』這傳統名稱至少消失了72年！」當地村長卓上龍提到，居民心中都知道自己居住土地、部落名稱是什麼，但在72年前被替換成合作村，又沒找回來，使得離開四散的祖靈找不到回家的路，年輕一代迷失對自己族名歷史和認可。

為了要讓在地族人拿回對自己部落的歷史詮釋權，當地積極推動正名恢復傳統名稱「德鹿谷」，從與公所籌備、尋求全村共識到陳報縣府、原民會核定，期間召開無數次會議，歷經2年9個月，總算在今年6月完成村名正名相關行政作業。

仁愛鄉公所今辦理正名記者會，代理鄉長張子孝說，除了村名，道路、學校、橋梁等名稱也一併正名，像平生路改為「莎都部落1巷」、「德路灣部落1巷」、和氣巷改為「卜灣部落1巷」等，下月20日前完成相關變更，25日進行村名揭牌。