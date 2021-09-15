三叉坑部落土地未移轉4戶遭法拍 居民組自救會明陳抗

台中市和平區三叉坑部落歷經921地震集體遷村，2個月前，有4戶重建戶土地遭法拍，被迫搬遷無家可歸，居民發現多數重建戶竟未取得土地及重建屋所有權，居住等同沒有保障，質疑和平區公所22年來為何沒完成遷村程序？居民組成「三叉坑部落重建自救會」明天(16日)要到公所舉牌抗議。

和平區公所區長吳萬福表示，該案是20多年前的舊案，但公所相當重視，已請所負責的建設課、土地管理課組成專案小組調查，釐清當年921補償費用與土地徵收移轉問題，並於明晚(16日)邀集地主、相關人員、律師舉行協調說明會，確保30多戶居民的居住權益。

三叉坑部落重建自救會聯絡人黃盈豪指出，三叉坑部落受921地震重創，政府以地易地架構，拋棄原本部落土地，集體遷村到50公尺外設立部落集體遷村計畫，徵收過程卻在民國94年出現狀況，但當時區公所未積極處理，導致現在已有4戶受災戶的土地遭法院拍，無家可歸。

土地遭法拍、4戶之一的受災戶林建志氣憤，整整22年，居民都相信公所已完成遷村重建程序，未料，2個月前他所住的土地遭法拍，頓時無家可歸，「每天生活在恐懼中」，他單身還可以依親，但其他3戶都是行動不便長者，他們該怎麼辦？

林建志直言，這兩年居民發現土地徵收有問題，向區公所詢問，公所卻拿不出資料回應，他們懷疑和平區公所未善盡重建戶合法取得土地及種建房屋所有權，居民只好自組自救會，明天(16日)要到和平區公所外陳抗，討回居住權。

三叉坑部落重建自救會表示，不排除向政府提起訴訟和申請國賠，並發表下列聲明及主張：

一、政府應負起責任，完成災後重建遷村的程序。完成重建戶以地易地取得土地及地上物所有權的遷村計畫承諾。

二、進行真相調查：調查三叉坑部落遷村計畫(八九內字第14603號重建計畫)的行政疏失，為何地震至今22年仍未辦理完成。除了四戶被法拍受害之外，還有多戶因土地徵收程序不完備，而遲遲無法取得房屋所有權。