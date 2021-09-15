南投採購1800台平板電腦 線上教學添生力軍

南投數位學習推動計畫獲教育部核定專案經費約3282萬元，採購1800台平板電腦，透過南投縣教網中心設定，學生使用平板連線學校網路就能線上學習，使用狀況也會受控。

先前國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，南投縣學校停課不停學，開始進行線上教學，縣府教育處因執行多項計畫成果豐碩，獲教育部肯定，順利申請民國110到111年度數位學習推動計畫，獲補助新台幣2887萬9000元，並自籌394萬元，採購1800台平板電腦。

縣府日前配發800多台，今天再撥交878台給南投國中、埔里國小等41所中小學，南投縣政府祕書長洪瑞智代表縣長林明溱，前往南投市漳興國小視察配發作業，並進教室關心學生使用情形，接著訪視南投縣教育網路中心設在漳興國小的機房，了解硬體維護及資料備份。

洪瑞智說，疫情導致線上教學設備需求激增，縣內著手充實硬體，這次教育部專案計畫核定經費約3282萬元，採購1800台平板電腦，加上縣府教育處推動數位學習平台及行動載具管理都獲教育部肯定，希望軟、硬體陸續到位後，南投縣數位教學品質持續提升。

教網中心表示，各校平板電腦撥交同時納入教網中心管理系統，學生使用平板連線學校網路，就能直接進行線上教學，除效率大幅提升，教網中心也能掌控所有平板使用狀況；另外，教網中心已準備一系列線上學習課程，加強教師的線上教學知能。