萬安44號演習下午登場 不實施人車管制及疏散避難

南投縣警察局今天下午實施萬安44號軍民聯合防空演習，預計13時30分至14時，採有預告、全國不分區同時實施，警報發放後，不實施交通管制，人車亦不用疏散避難。

縣警局提醒民眾演習時，當聽到警報聲或接到簡訊時，請勿驚慌，所有車輛「正常行駛」、行人「正常通行」、商家「正常營業」，一切均維持平日正常作息。

南投縣警局並指出，演習項目包括防情傳遞、警報發放及演習手機簡訊發送等3項；各地演習時，所有車輛、行人不實施管制、各機場、港口之飛機、船舶、鐵路、高速鐵、公路及捷運車輛，均照常起降、靠離與行駛；各商店、住戶也不必熄燈、疏散避難及關閉門窗，以避免造成人員群聚、增加疫情的風險。

下午演習除發放警報外，也將發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話用戶，並於14時發送演習結束的訊息。