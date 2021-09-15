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影／第8輪AZ疫苗開打！盧秀燕籲：莫德納第二劑快來

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天視察長者造冊打AZ第二劑時呼籲，台中市很多長輩9月底前要接種莫德納第二劑，但至今未配發，盼中央趕快配發。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今天視察長者造冊打AZ第二劑時呼籲，台中市很多長輩9月底前要接種莫德納第二劑，但至今未配發，盼中央趕快配發。記者趙容萱／攝影

公費疫苗第8輪AZ疫苗採雙軌制今天開打，台中市長盧秀燕今天視察長者造冊到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑時說，台中第8輪共16.7344人接種，她發現長輩今天打第二劑AZ比打第一劑還高興，呼籲台中市很多長輩9月底前要接種莫德納第二劑，但至今未配發，盼中央趕快配發。

盧秀燕說明，台中市規劃7.1018萬名65歲以上者（含55歲以上原住民）接種AZ疫苗第二劑，今起3天造冊到46處快打站2.0（含梨山衛生所）接種，由於9月各級學校開學，快打站全面撤出校園，並重新規劃設置快打站2.0，她感謝宗教團體齊心抗疫，主動出借場所，以慈濟為例，提供7處場所做為快打站2.0，讓市府疫苗接種服務不間斷。

盧秀燕說，今天可以看得出來，長輩打第二劑AZ比打第一劑還高興，感覺他們等二劑等很久，打第一劑前因沒打過有點擔心，打了第一劑後很操心打不到第二劑，今天打第二劑高興不得了，因為終於打到疫苗，防護力可以完成。

台中市衛生局提醒長者，造冊到快打站2.0打第二劑，必須過健保卡，不能「混打」，請攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書及接種黃卡。24日到26日為長照等機構、洗腎病患打第二劑，27日為失能長者居家施打。

台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市長者今天到南屯慈濟台中靜思堂快打站2.0時接種第二劑AZ疫苗。記者趙容萱／攝影

AZ疫苗 台中市 健保卡

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