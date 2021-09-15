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台中市府燙平道路 霧峰7.16公里道路將有新面貌

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府持續進行道路燙平專案，並在多處地點獲致成果。圖／台中市政府提供
台中市政府持續進行道路燙平專案，並在多處地點獲致成果。圖／台中市政府提供

台中市霧峰區新厝路、柳豐路、豐正路是當地重要聯絡道路，但在長期且高度使用下導致路面龜裂、不平，市長盧秀燕聽到市民反映，要求建設局積極改善，並啟動燙平作業，預計11月完成整體燙平作業，改善將長度達7.16公里。接下來，大里區益民路一段也已獲營建署補助路3千萬元，將展現全新面貌。

建設局人員上午指出，新厝路、柳豐路、豐正路銜接省道台3線及霧峰、南勢工業區、亞洲大學及亞大醫院等重要地點，市長盧秀燕十分關心用路人的安全，並兌現選舉時將持續建構友善道路環境的政見，要求建設局加速進行道路燙平作業。

建設局長陳大田說，工程4月成功獲得公路總局補助計畫經費約3千3百萬元，配合燙平的溝牆加高等路面附屬設施齊平作業於9月進場執行，施工前更多次與管線單位會勘，先行辦理孔蓋調降作業，目前已陸續完成道路孔蓋降埋等前置。

他指出，台中市屯區日益發展，為擴大都市規模，締造多處生活圈，市府透過改善道路品質，讓用路人享有更安全的用路環境，同時也擴展屯區生活圈向外吸磁發展經濟。

盧秀燕 台中市

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