5米變7米寬 台中中科實中學子上、下學更安心

台中市大雅區和平路至科雅路路寬僅5米，該處是中科實中學子上、下學必經之路，尖峰時段湧入上百輛汽、機車，用路人安全堪慮。立委楊瓊瓔今召集相關單位會勘，決議將電線桿下地化，兩側水溝加蓋拓寬至1.5至2米，總長約500米，讓車輛能會車，紓解車潮。

立委楊瓊瓔、市議員吳顯森今會同台中市建設局、科技部中部科學園區管理局、農委會農水署台中管理處、台灣電力公司台中區營業處等單位進行會勘。

國立中科實驗高級中學校長秦文智說，大雅區平和路為學校師生進出主要道路，但路面只有5米，會車十分困難，每天早上短時間內湧進幾百輛汽、機車，下雨或寒流期間更是雪上加霜。

秀山里長蔡錦瑭、忠義里長林義木說，地方歡迎中科實中，但平和路幾乎是學校唯一出入道路，一到上、下學平和路幾乎動彈不得，在地居民有苦難言，市府及中科管理局應共同承擔，短期將路旁兩側的水溝加蓋，長期應努力將中科特定區計畫40M道路盡速開闢，才能杜絕隱憂。

台中市養護工程處主任秘書蔡孟奇指出，由於道路兩旁有電線桿，若是水溝要加蓋拓寬，需要先把電線桿遷移或下地，才有拓寬效果。台電公司台中區營業處副處長顧育成說，為配合市府辦理交通改善工程，會將平和路電線桿辦理下地作業。

楊瓊瓔表示，「中科實中平和路至科雅路段道路拓寬改善工程」，總長度共500公尺，規劃兩側水溝加蓋拓寬，約可增加約1.5米至2米寬度，工程預算金額約600萬元，由市府建設局及中科管理局各負擔50％工程經費。