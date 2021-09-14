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12歲以下孩童放鞭砲需家長陪同 南投消防宣導爆竹安全
國人習俗難免在傳統節日燃放煙火爆竹慶祝，南投縣消防局近來動員消防人員及縣防火宣導隊，密集訪查縣內販售煙火爆竹的雜貨、金香鋪等店家，特別針對煙火爆竹有認可標誌，及12歲以下兒童必須有家長陪同，才能購買、施放爆竹煙火，提醒店家及民眾注意遵守，避免觸「爆竹煙火管理條例」而受罰。
南投縣消防局指出，在教導商家的同時，也告訴販售業者不得販賣未貼有「認可標示」的爆竹煙火，或販賣升空類、飛行類、摔炮類的爆竹煙火給未滿12歲的兒童，以及以自動販賣機、郵購或其它無法辨識購買者年齡的業者，違反的業者都可處以3萬元到15萬元。
南投縣防火宣導大隊表示，中秋節前與消防人員一同走訪埔里鎮多家金香鋪，除向店家宣導注意嚴格遵守「爆竹煙火管理條例」，只販售貼有認可標示的合格生產、符合安全標準的爆竹煙火外，當場提醒前往購買煙火爆竹的消費者，務必認明爆竹煙火認可標示，並依照爆竹煙火上所印的安全施放方式使用。
埔里分隊長曾秀月說，未滿12歲的兒童應由家長、監護人及其它實際照顧者陪同，才能施放爆竹煙火，違反者可處以3000元到1萬5000元罰鍰，且施放的時間只能在上午8點到晚上10點之間，以保護自己及他人安全。
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