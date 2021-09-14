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蔡其昌重視農民 邀陳吉仲訪視台中聽民意推動地方建設

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌（左三）今天邀農委會主委陳吉仲（右三）了解松柏港漁貨銷售中心進度。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌（左三）今天邀農委會主委陳吉仲（右三）了解松柏港漁貨銷售中心進度。記者游振昇／攝影

立法院副院長蔡其昌今天邀農委會主委陳吉仲等人到台中海線訪視，爭取地方建設，包括大甲區松柏港漁貨銷售中心進度與大安區肉品市場轉型計畫，聽取基層民意，了解計畫推動進度。

蔡其昌與陳吉仲等人今天下午先到松柏港漁貨銷售中心，該中心107年動工，原預計108年底完工啟用，因現地狀況不佳及界面設計不符等，兩次變更設計，完工日延期。

台中市政府海資所長吳建威簡報說明，松柏漁港魚貨多功能集貨場，工程總經費9千萬元，中央補助2200萬元，主體完成後室內裝修工程經費不足，室內工程初估總經費還需3000萬元，現已爭取到漁業署補助1800萬元，預計111年底完工，現已進入規劃設計，未來將提供26攤位供漁民販售魚貨。

大安肉品市場自81年遷建至此，肉品更獲得ISO22000、HACCP聯合認證，大安區農會總幹事兼大安肉品市場主任蔡建宗今天簡報說明，希望擴充屠宰設備及污水處理系統，讓每天屠宰600頭能夠擴充到1000頭以上，並有完善冷鏈保鮮設施，農委會主委陳吉仲允諾全力支持，轉型計畫總經費約2.2億元分3年補助。

蔡其昌表示，今天共安排了三個訪視單位，解決豐原農會冷鏈設施、松柏港漁貨銷售中心及大安肉品市場擴充轉型計畫，一共爭取近3億預算投入來解決地方問題，他會持續將基層民意帶進中央，當地方人民的後盾。

蔡其昌指出，松柏港漁民半夜出海，清晨就地販售，最新鮮的現撈海鮮就在這裡，但無完善的銷售中心，漁民只能就地擺攤販售魚貨，這次邀集農委會主委訪視，讓室內裝修預算到位，未來完工後將可一邊看海一邊買魚，這裡將是台中、苗栗人買漁貨的秘境。

大安肉品市場轉型升級部分，蔡其昌希望農會希望將肉品市場轉型再提升，加強設備，他當農民最強後盾，讓肉品市場順利轉型符合農畜產需求。

陳吉仲表示，今天感謝蔡其昌副院長安排三個訪視行程，由地方提出問題，蔡其昌解決問題，他會將問題帶回中央，按相關規範來妥善執行。

立法院副院長蔡其昌今天邀農委會主委陳吉仲了解松柏港漁貨銷售中心進度。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天邀農委會主委陳吉仲了解松柏港漁貨銷售中心進度。記者游振昇／攝影

蔡其昌 陳吉仲

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