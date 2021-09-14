蔡其昌重視農民 邀陳吉仲訪視台中聽民意推動地方建設

立法院副院長蔡其昌今天邀農委會主委陳吉仲等人到台中海線訪視，爭取地方建設，包括大甲區松柏港漁貨銷售中心進度與大安區肉品市場轉型計畫，聽取基層民意，了解計畫推動進度。

蔡其昌與陳吉仲等人今天下午先到松柏港漁貨銷售中心，該中心107年動工，原預計108年底完工啟用，因現地狀況不佳及界面設計不符等，兩次變更設計，完工日延期。

台中市政府海資所長吳建威簡報說明，松柏漁港魚貨多功能集貨場，工程總經費9千萬元，中央補助2200萬元，主體完成後室內裝修工程經費不足，室內工程初估總經費還需3000萬元，現已爭取到漁業署補助1800萬元，預計111年底完工，現已進入規劃設計，未來將提供26攤位供漁民販售魚貨。

大安肉品市場自81年遷建至此，肉品更獲得ISO22000、HACCP聯合認證，大安區農會總幹事兼大安肉品市場主任蔡建宗今天簡報說明，希望擴充屠宰設備及污水處理系統，讓每天屠宰600頭能夠擴充到1000頭以上，並有完善冷鏈保鮮設施，農委會主委陳吉仲允諾全力支持，轉型計畫總經費約2.2億元分3年補助。

蔡其昌表示，今天共安排了三個訪視單位，解決豐原農會冷鏈設施、松柏港漁貨銷售中心及大安肉品市場擴充轉型計畫，一共爭取近3億預算投入來解決地方問題，他會持續將基層民意帶進中央，當地方人民的後盾。

蔡其昌指出，松柏港漁民半夜出海，清晨就地販售，最新鮮的現撈海鮮就在這裡，但無完善的銷售中心，漁民只能就地擺攤販售魚貨，這次邀集農委會主委訪視，讓室內裝修預算到位，未來完工後將可一邊看海一邊買魚，這裡將是台中、苗栗人買漁貨的秘境。

大安肉品市場轉型升級部分，蔡其昌希望農會希望將肉品市場轉型再提升，加強設備，他當農民最強後盾，讓肉品市場順利轉型符合農畜產需求。

陳吉仲表示，今天感謝蔡其昌副院長安排三個訪視行程，由地方提出問題，蔡其昌解決問題，他會將問題帶回中央，按相關規範來妥善執行。