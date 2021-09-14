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彰化八卦山區土石坍方僅蓋帆布 居民憂心災情擴大

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市八卦山區的安溪路591巷今年8月豪大雨，造成住宅庭院及圍牆滑落，道路被掏空，陷落約60公分。立委黃秀芳今天與水保局人員前往勘察，發現現場只鋪帆布，未啟動復建程序。圖／黃秀芳服務處提供
彰化市八卦山區的安溪路591巷今年8月豪大雨，造成住宅庭院及圍牆滑落，道路被掏空，陷落約60公分。立委黃秀芳今天與水保局人員前往勘察，發現現場只鋪帆布，未啟動復建程序。圖／黃秀芳服務處提供

彰化市八卦山安溪路一帶，每逢豪大雨常會發生土石坍方等災情，今年8月的豪大雨，安溪路591巷道路路基及邊坡更造成嚴重崩塌，立委黃秀芳今天上午邀請水土保持局等單位前往勘察，發現現場只先鋪上帆布，為避免災情擴大，建議先啟動復建程序。

黃秀芳今天邀集農委會水保局南投分局長陳榮俊與彰化縣政府水利資源處、工務處、市公所等單位到安溪路591巷現勘，縣議員莊陞漢、黃千宴見到巷道柔腸寸斷，而現場只鋪上帆布，迄今還未災修，擔心再遇豪雨，恐怕災情會更嚴重，要求各相關單位應依循重大天然災害救災復建程序，立即通報復健，不該讓居民擔憂。

黃秀芳表示，在地居民擔憂災害的危害繼續擴大，受損的道路及邊坡，涉及的私人鄰地工程同意書也已經取得，請市公所、縣府速報公共工程委員會，啟動災後復建工程，不要再讓居民再因豪雨就要擔憂受到危害。

水保局南投分局長陳榮俊表示，安溪路591巷災害發生後，彰化市公所會同水保局勘查，發現路面有裂痕崩壞，先以緊急措施防止後續雨水沖刷造成更大危害。

陳榮俊說，後續災害的復建工程，已請市公所、縣府盡速提報公共工程委員會，相關的工程技術，水保局會提供協助，勘查後，由地方政府執行。

彰化市八卦山區的安溪路591巷今年8月豪大雨，造成住宅庭院及圍牆滑落，道路被掏空，陷落約60公分。本報資料照／記者劉明岩攝影
彰化市八卦山區的安溪路591巷今年8月豪大雨，造成住宅庭院及圍牆滑落，道路被掏空，陷落約60公分。本報資料照／記者劉明岩攝影
彰化市八卦山區的安溪路591巷今年8月豪大雨，造成住宅庭院及圍牆滑落，道路被掏空，陷落約60公分。立委黃秀芳（前排右2）今天與水保局人員前往勘察，建議及早啟動復建程序。圖／黃秀芳服務處提供
彰化市八卦山區的安溪路591巷今年8月豪大雨，造成住宅庭院及圍牆滑落，道路被掏空，陷落約60公分。立委黃秀芳（前排右2）今天與水保局人員前往勘察，建議及早啟動復建程序。圖／黃秀芳服務處提供

水保局 豪雨 復健

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