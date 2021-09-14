影／豐原農會提3千萬冷鏈計畫 陳吉仲允諾支持

台中市豐原區盛產椪柑最為大宗，今立法院副院長蔡其昌邀集農委會主委陳吉仲參訪豐原區農會，豐原區農會提出冷鏈技術3千萬元計畫、水果次級品加工與航運外銷等問題，獲得陳吉仲允諾「全力支持」，更鼓勵農會多方評估各式水果、做大冷鏈技術，妥善保存台中山城區優質水果，內、外銷都加分。

今天下午，立法院副院長蔡其昌邀集農委會主委陳吉仲走訪豐原區農會，豐原區農會總幹事蔡森揚表示，豐原區農會昔日失敗過，現在努力爬起，農會希望走出自己事業體，提出3千萬元的冷鏈計畫，希望逐年900餘萬元經費維修，保存椪柑、水梨等優質水果。

蔡森揚也提及，豐原水果以椪柑為大宗，除了鮮果銷售，次級品加工製成果汁方式行銷，有不錯成績；蔡現場邀請大家品嚐由農會製作的「椪柑汁」，蔡其昌與陳吉仲分別拉下口罩試飲，頻點頭、拿起瓶身查看。

另，農會今年外銷航運卡關，運費成本提高，加上水果有保鮮期，還要配合國外節日銷售時機，一船難求，讓農民好憂心。

陳吉仲說明，農委會有中央通過86億元的冷鏈計畫，對於農會有意願經營冷鏈技術，農委會是「全力支持」；陳舉例，以往台南七股盛產紅蔥頭，蔥農任憑中盤商喊價，農會冷鏈技術做好，紅蔥頭保存期效拉長，不怕豐收時隨人喊價。

陳吉仲說，台中市是水果之都，只要豐原區農會有意願擴大冷鏈經營，除每年900萬元預算，農委會願意再增加預算，冷鏈做好，內、外銷都相當方便。

今年因疫情關係，船運成本大漲，陳吉仲說，我國海運強，陽明海運董事長鄭貞茂曾向他保證，「只要我國農產品出口，船一定有」，農會找不到貨船外銷，可找農委會國際處，由農委會來居中協助。