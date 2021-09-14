快訊

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

打不打BNT？7成台中青少年家長「煎熬」未繳同意書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人安台中平安站 送360個平安包讓寒士過中秋

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
人安基金會台中平安站今天舉辦中秋關懷，邀100名寒士街友參加，並另安排其他送禮時間，今年預計共發送360個平安包，有月餅、柚子、藥盒水壺、防疫用品。圖／人安基金會提供
人安基金會台中平安站今天舉辦中秋關懷，邀100名寒士街友參加，並另安排其他送禮時間，今年預計共發送360個平安包，有月餅、柚子、藥盒水壺、防疫用品。圖／人安基金會提供

中秋將至，陪伴寒士街友提前過節，人安基金會台中平安站今天上午在台中醒修宮舉辦「110年度寒士慶中秋」活動，台中四面佛、中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會、弘光科技大學推廣教育中心也一同到場發送寒士平安包，台中市女子美容商業同業公會現場義剪、舒壓按摩。

人安基金會每年都辦中秋關懷活動，人安基金會台中平安站長蔡文豪說，今年因受疫情影響，現場僅邀請100名寒士，並另安排其他送禮時間。

蔡文豪說，今年各界善士提供月餅、柚子、內衣褲等清潔盥洗用品，預計共發送360個平安包給寒士，平安包有月餅、柚子等應節禮品，還有「藥盒水壺」與「口罩、酒精濕紙巾、盥洗及清潔用品」。

蔡文豪說，平安站在防病服務發現，寒士街友多有慢性疾病，今年特別準備了「藥盒水壺」，提醒用藥及適時補充水份，保有健康的基礎，台中醫院也提供血壓、Ｘ光服務、防範新冠肺炎宣導，台灣台中地檢署司法保護中心現場反詐騙宣導，活動現場遵守防疫規範。

54歲的阿茂是一位輕鋼架裝修人員，原本住在老闆提供的宿舍，因故離職後無處可去被轉介安置在台中平安站，後輔導轉介至從事大樓清潔工作，在工作期間因受同事排擠，心灰意冷只好離開。

疫情三級警戒，目前暫時回到基金會擔任義工，協助站內工作，他說，期待能平安度過疫情，目前積極尋找工作。

台中平安站長期協助就業及供餐服務，今年受疫情影響年度募款落後，各基金會也為此叫苦。

台中市女子美容商業同業公會今天協助寒士們義剪、舒壓按摩。圖／人安基金會提供
台中市女子美容商業同業公會今天協助寒士們義剪、舒壓按摩。圖／人安基金會提供

疫情 中秋

延伸閱讀

網傳孩子吃柚子配優酪乳送醫不治 醫駁謠言：頂多放屁

中秋禁忌瘋傳！他曝「冷凍柚子」下場 網看完崩潰：不敢直視

中秋來麗寶 15歲以下免費玩樂園

疫情再衝擊下的中秋 新北弱勢長者盼提早發重陽敬老金

相關新聞

茶改場新址跳過產茶重鎮選嘉義 藍委：傷害南投鄉親

農委會決定花費12億經費，遷移位在桃園的茶葉改良場總場，新址選在嘉義縣。立委馬文君今天表示，南投縣茶葉種植面積高達654...

第八輪AZ明開打！台中：7萬老人打第2劑帶通知書勿混打

公費疫苗第八輪打AZ疫苗採雙軌制明天開打，台中市衛生局說明，台中市共有7萬1018名65歲以上長者明起至快打站2.0打第...

中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

日月潭在暑假結束前最後一周爆出人車潮，隨著中秋連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點依然放在水社及伊達邵周邊...

人安台中平安站 送360個平安包讓寒士過中秋

中秋將至，陪伴寒士街友提前過節，人安基金會台中平安站今天上午在台中醒修宮舉辦「110年度寒士慶中秋」活動，台中四面佛、中...

鹿港傳藝教育基地啟用 傳習課程免費學習

彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍由縣長王惠美主持揭牌啟用儀式，...

中台灣區域治理平台15日南投召開 跨縣市合作防疫

中台灣區域治理平台15日在南投縣政府一樓大廳舉行，新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等七縣市首長將一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。