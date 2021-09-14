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人安台中平安站 送360個平安包讓寒士過中秋
中秋將至，陪伴寒士街友提前過節，人安基金會台中平安站今天上午在台中醒修宮舉辦「110年度寒士慶中秋」活動，台中四面佛、中華民國盤古慈瀧家堂慈善功德會、弘光科技大學推廣教育中心也一同到場發送寒士平安包，台中市女子美容商業同業公會現場義剪、舒壓按摩。
人安基金會每年都辦中秋關懷活動，人安基金會台中平安站長蔡文豪說，今年因受疫情影響，現場僅邀請100名寒士，並另安排其他送禮時間。
蔡文豪說，今年各界善士提供月餅、柚子、內衣褲等清潔盥洗用品，預計共發送360個平安包給寒士，平安包有月餅、柚子等應節禮品，還有「藥盒水壺」與「口罩、酒精濕紙巾、盥洗及清潔用品」。
蔡文豪說，平安站在防病服務發現，寒士街友多有慢性疾病，今年特別準備了「藥盒水壺」，提醒用藥及適時補充水份，保有健康的基礎，台中醫院也提供血壓、Ｘ光服務、防範新冠肺炎宣導，台灣台中地檢署司法保護中心現場反詐騙宣導，活動現場遵守防疫規範。
54歲的阿茂是一位輕鋼架裝修人員，原本住在老闆提供的宿舍，因故離職後無處可去被轉介安置在台中平安站，後輔導轉介至從事大樓清潔工作，在工作期間因受同事排擠，心灰意冷只好離開。
疫情三級警戒，目前暫時回到基金會擔任義工，協助站內工作，他說，期待能平安度過疫情，目前積極尋找工作。
台中平安站長期協助就業及供餐服務，今年受疫情影響年度募款落後，各基金會也為此叫苦。
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