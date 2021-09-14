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鹿港傳藝教育基地啟用 傳習課程免費學習

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍舉行揭牌啟用儀式，縣長王惠美（前排左3）參觀學生習作。記者劉明岩／攝影
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍舉行揭牌啟用儀式，縣長王惠美（前排左3）參觀學生習作。記者劉明岩／攝影

彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍由縣長王惠美主持揭牌啟用儀式，王惠美希望平日讓學生可以結合生活科技領域課程使用，課餘則讓匠師及民眾有更專業的場地可運用，進一步推廣傳承傳統工藝技術。

王縣長說，「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港的工藝師非常多，彰化的人間國寶在鹿港地區就有4位，為了將良好的傳統工藝傳承向下扎根，鹿江國際中小學肩負了這樣的責任，成立了「鹿港傳藝教育基地」，有許多大師親自來指導孩子。縣府希望結合點、線、面的旅遊資源，讓鹿港的文化更加的豐富，在世界發光發亮。

鹿港鎮長許志宏指出，「鹿港傳藝教育基地」的設立不僅在地工藝可以傳承，且能夠讓下一代、更多人了解地方的文化，這是非常重要；鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，「鹿港傳藝教育基地」設立後，透過課程跟社區的互動，一定能讓傳統藝術扎根與創新呈現出來。

文化局表示，鹿港自明清以來，即為台灣發展重要城鎮，街區建築不僅見證時代變遷，更是傳統營繕技術展現場域。彰化縣政府為保存並傳承匠師傳統修繕技法，積極爭取中央前瞻再造歷史現場專案經費，針對傳統營繕常見的土水、木作、瓦作等項目，規畫建立傳藝教育基地，透過導覽人員培訓、匠師工作坊、傳習課程等，推廣傳統工藝營繕技術，並結合中學生活科技課程，將傳藝知識向下扎根，推廣保存百年來所累積的技術資產。

為配合「鹿港傳藝教育基地」的啟用，文化局特別規劃從9月18日開始到12月26日，每週六、日分別在鹿港傳藝教育基地舉辦錫工藝、傳統木雕及木作的課程，特別邀請彰化縣無形文化資產傳統工藝/錫工藝保存者-陳志揚老師、人間國寶傳統木雕重要保存者施鎮洋藝師之傳習藝生-施懿紋老師、以及彰化縣傳統工藝細木作保存者王肇楠老師前來授課。

文化局表示，只要對傳統工藝有興趣，或是有相關學經歷的人，都歡迎來參與傳習課程。課程全程免費參與，名額有限，一律採線上報名，活動詳情請上彰化縣文化局網站查詢

彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍揭牌啟用。記者劉明岩／攝影
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍揭牌啟用。記者劉明岩／攝影
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍由縣長王惠美等人主持揭牌啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍由縣長王惠美等人主持揭牌啟用儀式。記者劉明岩／攝影
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍揭牌啟用。記者劉明岩／攝影
彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍揭牌啟用。記者劉明岩／攝影

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