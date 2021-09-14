鹿港傳藝教育基地啟用 傳習課程免費學習

彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍由縣長王惠美主持揭牌啟用儀式，王惠美希望平日讓學生可以結合生活科技領域課程使用，課餘則讓匠師及民眾有更專業的場地可運用，進一步推廣傳承傳統工藝技術。

王縣長說，「一府、二鹿、三艋舺」，鹿港的工藝師非常多，彰化的人間國寶在鹿港地區就有4位，為了將良好的傳統工藝傳承向下扎根，鹿江國際中小學肩負了這樣的責任，成立了「鹿港傳藝教育基地」，有許多大師親自來指導孩子。縣府希望結合點、線、面的旅遊資源，讓鹿港的文化更加的豐富，在世界發光發亮。

鹿港鎮長許志宏指出，「鹿港傳藝教育基地」的設立不僅在地工藝可以傳承，且能夠讓下一代、更多人了解地方的文化，這是非常重要；鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，「鹿港傳藝教育基地」設立後，透過課程跟社區的互動，一定能讓傳統藝術扎根與創新呈現出來。

文化局表示，鹿港自明清以來，即為台灣發展重要城鎮，街區建築不僅見證時代變遷，更是傳統營繕技術展現場域。彰化縣政府為保存並傳承匠師傳統修繕技法，積極爭取中央前瞻再造歷史現場專案經費，針對傳統營繕常見的土水、木作、瓦作等項目，規畫建立傳藝教育基地，透過導覽人員培訓、匠師工作坊、傳習課程等，推廣傳統工藝營繕技術，並結合中學生活科技課程，將傳藝知識向下扎根，推廣保存百年來所累積的技術資產。

為配合「鹿港傳藝教育基地」的啟用，文化局特別規劃從9月18日開始到12月26日，每週六、日分別在鹿港傳藝教育基地舉辦錫工藝、傳統木雕及木作的課程，特別邀請彰化縣無形文化資產傳統工藝/錫工藝保存者-陳志揚老師、人間國寶傳統木雕重要保存者施鎮洋藝師之傳習藝生-施懿紋老師、以及彰化縣傳統工藝細木作保存者王肇楠老師前來授課。