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茶改場新址跳過產茶重鎮選嘉義 藍委：傷害南投鄉親
農委會決定花費12億經費，遷移位在桃園的茶葉改良場總場，新址選在嘉義縣。立委馬文君今天表示，南投縣茶葉種植面積高達6547公頃，佔全台一半以上，茶改場總場竟沒選在南投，悖離生產鏈法則，也傷害南投鄉親感情，馬文君呼籲行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧應出面爭取。
蔡培慧說，農委會將茶業改良總場由桃園南遷至嘉義縣，並不影響南投茶產業發展，她已經爭取許多農機具補助，協助茶葉加工、研發，南投茶產業相當成熟，除了種植、加工，更應協助走向精品化、高質化行銷發展。
馬文君說，南投縣幾乎每個鄉鎮市都產茶，最大產區在名間鄉，主要品種包括金萱、翠玉、烏龍、四季春，產量高達全台四成。
結果，農委會計畫耗資12億，把原本設在桃園的茶業改良場總場南遷，卻落腳嘉義縣！還安排一場「假考察，真內定」的戲碼，由農委會主委陳吉仲親自到嘉義考察，「做球」給民進黨立委陳明文，現場「決議」場址將落腳嘉義縣。日前蘇院長也南下嘉義，僅僅四個月，除了確定落腳地點，預算更暴增了。
馬文君說，農委會選址悖離生產鏈法則，註定事倍功半。做為南投鄉親，他更反對，因為無視茶產業現況，傷害鄉親情感。是不是因為南投縣由國民黨執政，所以被跳過；嘉義縣是民進黨執政，陳明文又是英系掌門人，所以能中選？
馬文君說，呼籲南投縣從政者能夠不分黨派團結起來，尤其中部聯合服務中心執行長蔡培慧，與陳明文同樣是蔡總統嫡系，也與陳吉仲主委有非常好的交情，呼籲中央不要錯置資源。
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