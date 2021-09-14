快訊

25年留不住一個孩子 王嘉納盼：創造部落產業讓孩子回鄉

打不打BNT？7成台中青少年家長「煎熬」未繳同意書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茶改場新址跳過產茶重鎮選嘉義 藍委：傷害南投鄉親

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣茶葉產量占全國一半以上，茶改場總場新址卻選在嘉義縣，立委馬文君直言傷害南投鄉親感情。記者江良誠／攝影
南投縣茶葉產量占全國一半以上，茶改場總場新址卻選在嘉義縣，立委馬文君直言傷害南投鄉親感情。記者江良誠／攝影

農委會決定花費12億經費，遷移位在桃園的茶葉改良場總場，新址選在嘉義縣。立委馬文君今天表示，南投縣茶葉種植面積高達6547公頃，佔全台一半以上，茶改場總場竟沒選在南投，悖離生產鏈法則，也傷害南投鄉親感情，馬文君呼籲行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧應出面爭取。

蔡培慧說，農委會將茶業改良總場由桃園南遷至嘉義縣，並不影響南投茶產業發展，她已經爭取許多農機具補助，協助茶葉加工、研發，南投茶產業相當成熟，除了種植、加工，更應協助走向精品化、高質化行銷發展。

馬文君說，南投縣幾乎每個鄉鎮市都產茶，最大產區在名間鄉，主要品種包括金萱、翠玉、烏龍、四季春，產量高達全台四成。

結果，農委會計畫耗資12億，把原本設在桃園的茶業改良場總場南遷，卻落腳嘉義縣！還安排一場「假考察，真內定」的戲碼，由農委會主委陳吉仲親自到嘉義考察，「做球」給民進黨立委陳明文，現場「決議」場址將落腳嘉義縣。日前蘇院長也南下嘉義，僅僅四個月，除了確定落腳地點，預算更暴增了。

馬文君說，農委會選址悖離生產鏈法則，註定事倍功半。做為南投鄉親，他更反對，因為無視茶產業現況，傷害鄉親情感。是不是因為南投縣由國民黨執政，所以被跳過；嘉義縣是民進黨執政，陳明文又是英系掌門人，所以能中選？

馬文君說，呼籲南投縣從政者能夠不分黨派團結起來，尤其中部聯合服務中心執行長蔡培慧，與陳明文同樣是蔡總統嫡系，也與陳吉仲主委有非常好的交情，呼籲中央不要錯置資源。

南投縣茶葉產量占全國一半以上，茶改場總場新址卻選在嘉義縣，立委馬文君直言傷害南投鄉親感情。記者江良誠／攝影
南投縣茶葉產量占全國一半以上，茶改場總場新址卻選在嘉義縣，立委馬文君直言傷害南投鄉親感情。記者江良誠／攝影

嘉義 馬文君 農委會 茶葉 陳明文

延伸閱讀

國民黨批蘇嘉全印尼案判賠200萬並道歉 法院理由出爐

陳明文反對為新竹升格修法 柯建銘：林智堅已致電溝通

為何反對為新竹修地制法？陳明文專訪這麼說

縣市合併議題 立委陳明文：全國一致行政區劃是關鍵

相關新聞

茶改場新址跳過產茶重鎮選嘉義 藍委：傷害南投鄉親

農委會決定花費12億經費，遷移位在桃園的茶葉改良場總場，新址選在嘉義縣。立委馬文君今天表示，南投縣茶葉種植面積高達654...

第八輪AZ明開打！台中：7萬老人打第2劑帶通知書勿混打

公費疫苗第八輪打AZ疫苗採雙軌制明天開打，台中市衛生局說明，台中市共有7萬1018名65歲以上長者明起至快打站2.0打第...

中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

日月潭在暑假結束前最後一周爆出人車潮，隨著中秋連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點依然放在水社及伊達邵周邊...

人安台中平安站 送360個平安包讓寒士過中秋

中秋將至，陪伴寒士街友提前過節，人安基金會台中平安站今天上午在台中醒修宮舉辦「110年度寒士慶中秋」活動，台中四面佛、中...

鹿港傳藝教育基地啟用 傳習課程免費學習

彰化縣第一個運用學校空間，結合學校課程的「鹿港傳藝教育基地」，今天上午在鹿江國際中小學校舍由縣長王惠美主持揭牌啟用儀式，...

中台灣區域治理平台15日南投召開 跨縣市合作防疫

中台灣區域治理平台15日在南投縣政府一樓大廳舉行，新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等七縣市首長將一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。