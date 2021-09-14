快訊

新北餐廳是否開放內用？侯友宜明天宣布

八方雲集跌破承銷價再創新低 法人點出三原因

台中明起 為65歲以上長輩打AZ疫苗第二劑

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

因9月各級學校開學，台中市快打站全面撤出校園，並重新規劃設置「快打站2.0」，地點選在各區活動中心或宮廟等適宜處所共45處，繼續為民眾提供疫苗接種服務。市長盧秀燕上午特別前往太平區的崇正寶宮視察，了解設置情形。

盧秀燕說，明天起一連三天為65歲以上長輩（含55歲以上原住民）接種AZ疫苗第二劑，人數有7萬人左右，呼籲市民，根據已收到的通知單，到指定的快打站施打。

明天同時也開放18到22歲年齡層施打第一劑AZ疫苗，這些年輕朋友就請到醫療院所預約施打，而不是快打站。

她十分感謝宗教團體齊心抗疫，主動出借場所，讓市府疫苗接種服務不間斷。對於還打不到莫德納第二劑的市民，市府也會再反映中央積極爭取。

AZ疫苗 盧秀燕 原住民

延伸閱讀

是否同意孩子打BNT疫苗 台中市宣布再讓家長考慮3天

學生打完BNT疫苗線上授課兩天？ 盧秀燕：正評估中

市民狂問疫苗呢？怨被政府遺忘！ 盧秀燕：須等中央

影／38議員連署台中自購疫苗 盧秀燕：市府買單全國用嗎？

相關新聞

第八輪AZ明開打！台中：7萬老人打第2劑帶通知書勿混打

公費疫苗第八輪打AZ疫苗採雙軌制明天開打，台中市衛生局說明，台中市共有7萬1018名65歲以上長者明起至快打站2.0打第...

中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

日月潭在暑假結束前最後一周爆出人車潮，隨著中秋連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點依然放在水社及伊達邵周邊...

打不打BNT？7成台中青少年家長「煎熬」未繳同意書

打不打BNT？家長好煎熬。台中市教育局發放國、高中BNT接種意願書，原訂昨天回收，但132所學校僅41校繳回，超過一半學...

中台灣區域治理平台15日南投召開 跨縣市合作防疫

中台灣區域治理平台15日在南投縣政府一樓大廳舉行，新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等七縣市首長將一...

南投老人假牙補助將用完 竹山、中寮、仁愛還有機會

南投縣政府補助老人裝置假牙，今年一般戶假牙補助經費共3000萬元，申請相當踴躍，為了確保偏鄉老人權益，經費也依13鄉鎮市...

璨樹掃落一池花 田尾「銘園」日本羅漢松中秋接力登場

璨樹颱風走了，在彰化縣田尾鄉「銘園」留下一池落花。第二代經營者蘇揚烈今天表示，日本紫薇花季已過，日本羅漢松冒出新芽，樹木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。