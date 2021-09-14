台中明起 為65歲以上長輩打AZ疫苗第二劑

因9月各級學校開學，台中市快打站全面撤出校園，並重新規劃設置「快打站2.0」，地點選在各區活動中心或宮廟等適宜處所共45處，繼續為民眾提供疫苗接種服務。市長盧秀燕上午特別前往太平區的崇正寶宮視察，了解設置情形。

盧秀燕說，明天起一連三天為65歲以上長輩（含55歲以上原住民）接種AZ疫苗第二劑，人數有7萬人左右，呼籲市民，根據已收到的通知單，到指定的快打站施打。

明天同時也開放18到22歲年齡層施打第一劑AZ疫苗，這些年輕朋友就請到醫療院所預約施打，而不是快打站。

她十分感謝宗教團體齊心抗疫，主動出借場所，讓市府疫苗接種服務不間斷。對於還打不到莫德納第二劑的市民，市府也會再反映中央積極爭取。