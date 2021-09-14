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中台灣區域治理平台15日南投召開 跨縣市合作防疫

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中台灣區域治理平台15日上午將在南投縣政府舉行，南投縣長林明溱希望7縣市合作加強防疫，守護中部民眾健康。圖／本報資料照片
中台灣區域治理平台15日上午將在南投縣政府舉行，南投縣長林明溱希望7縣市合作加強防疫，守護中部民眾健康。圖／本報資料照片

中台灣區域治理平台15日在南投縣政府一樓大廳舉行，新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣等七縣市首長將一同參與，除了共同推動防疫、強化跨縣市整合，共同守護中部民眾健康。

南投縣政府表示，中台灣7縣市生活環環相扣，同心協力守住防線是極其關鍵，中部交通便利、路網四通八達，成為一日生活圈。新冠肺炎疫情蔓延與疫苗接種，影響七縣市660萬人民健康安全，7縣市政府針對中台灣的防疫共同溝通推動做法，強化跨縣市資源整合，並及時提出合作方案，促進跨域行政事項互助協調機制。

另外也能透過平治理台共同行銷，不論是農業體驗、文化觀光、生態之旅等，都能為遊客帶來不同主題的感受，尤其疫情重創觀光產業，未來如何與業者共同復甦振興，也是平台發揮角色與力量的時候。

為響應交通部觀光局「2021自行車旅遊年」，南投縣政府規畫「七城騎跡自行車聯合行銷活動」，由七縣市嚴選推薦的20條自行車路線，結合周邊景點和當地商家，規劃數位集章抽獎活動。藉由此方式讓民眾愛上自行車運動，愜意的漫遊大城小鎮。活動資訊請密切關注FB樂旅南投粉絲專頁及活動網站（https://www.rs-event.com.tw/2021centraltaiwan_bikingevent）。

自行車 疫情

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