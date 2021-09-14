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中科實中師生主要通行道路會車困難 側溝加蓋拓寬

中央社 / 台中14日電

國立中科實驗高中師生每天進出的主要道路因路面狹窄，會車困難，顧及師生通行安全。國民黨立委楊瓊瓔今天邀集中科管理局、市府建設局等單位會勘後，決議將兩側側溝加蓋以拓寬路面解決問題。

中科實中表示，大雅區平和路是學校師生進出主要道路，但因路面狹窄，會車十分困難，對駕駛心理更是一大考驗，尤其每天上午短時間內湧進幾百輛汽車及機車，連帶造成道路塞車及附近居民的麻煩，建議將平和路兩側側溝加蓋拓寬路面是成本最低的解決辦法。

中科管理局指出，平和路是中科實中主要師生通行道路，校方向中科管理局反映，這是家長接送孩子們上學必經的道路，因工程經費及用地問題一直無法克服，希望透過今天的會勘，中科管理局會和市府建設局共同負擔工程經費，利用道路側溝加蓋方式，增加路寬，以確保師生交通安全。

對於學校及地方都希望能把路旁水溝加蓋，增加道路寬度，台中市養護工程處表示，由於道路兩旁有電線桿，若是水溝要加蓋拓寬，需要先把電線桿遷移或下地，才有拓寬效果。對此，台電公司台中區營業處指出，為配合市府辦理交通改善工程，會將平和路電線桿辦理下地作業。

楊瓊瓔表示，「中科實中平和路至科雅路段道路拓寬改善工程」總長度500公尺，規劃兩側水溝加蓋拓寬，約可增加約1.5公尺至2公尺寬度，工程預算金額約600萬元，由市府建設局及中科管理局各負擔50%工程經費，利用既有溝渠加蓋後，增加道路寬度，完工後可解決會車問題，也可紓解車流量。

楊瓊瓔 塞車 台電

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