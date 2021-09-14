第八輪AZ明開打！台中：7萬老人打第2劑帶通知書勿混打

公費疫苗第八輪打AZ疫苗採雙軌制明天開打，台中市衛生局說明，台中市共有7萬1018名65歲以上長者明起至快打站2.0打第二劑，提醒長者不能「混打」，請攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書及接種黃卡；另外，台中有9萬6326人上平台預約明天起到23日在合約院所開打。

台中市南屯區長林秋萬說，台中市南屯區明天開設二站快打站2.0，包括慈濟台中靜思堂、台中市精密機械科技創新園區勞工聯合服務中心，採宇美町式，明天上午8時30分開打。

台中市大肚區長白峨嵋說，大肚快打站2.0，明天上午8時30分在大肚運動公園太極拳訓練場開打。

衛生局表示，第8期AZ疫苗開放已意願登記18歲至22歲打第一劑，以及接種第一劑滿10周者打第二劑，估計台中具接種第二劑資格者達13萬5020人，其中意願登記10萬3534人，10日開放9萬劑到院所接種，在4小時內額滿，還包含外縣市跨區搶名額，隔天再開1萬劑疫苗。

民政局說明，台中市65歲以上長者接種第二劑AZ疫苗，比照第一劑採造冊通知，明天起到17日造冊到全市46處（含梨山衛生所）由區公所陸續發放新冠肺炎疫苗第二劑注射通知書，並以「分里、分時段」接種。

民政局提醒長輩，請按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打。

衛生局提醒，長者如黃卡遺失，請先到轄區衛生所申請補發黃卡，並於快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。另外，24日到26日由醫院委託合約院所入長照等機構為住宿者施打第二劑，27日為失能等級7到8級長者居家施打第二劑。