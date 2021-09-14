中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

日月潭在暑假結束前最後一周爆出人車潮，隨著中秋連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點依然放在水社及伊達邵周邊，公布日月潭地區台21線、日月潭名勝街及伊達邵街區道路於中秋連續假期期間，主要道路自上午9時起至18時止，彈性實施交通管制。

集集分局表示，中秋連假為保持交通順暢，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，水社及伊達邵徒步區內外日月潭周邊商家及攤販，切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招招牌等路障，警方將加強勸導取締；另中秋連續假期期間，全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規。

集集分局指出，僅管大客車、遊覽車的乘坐人數已有放寬，目前民眾出遊仍以自駕為主，為避免日月潭街區交通堵塞，同時建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，水社地區包括日月潭名勝街，視人潮聚集情形實施彈性管制，而伊達邵街區，行人徒步區劃設義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制。