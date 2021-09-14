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中秋連假日月潭周邊進行交管 日管處公布多處步道施工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
針對中秋連假到來，南投縣集集分局公布交管重點，將放在水社及伊達邵周邊及沿線環湖公路。圖／集集分局提供
針對中秋連假到來，南投縣集集分局公布交管重點，將放在水社及伊達邵周邊及沿線環湖公路。圖／集集分局提供

日月潭在暑假結束前最後一周爆出人車潮，隨著中秋連假隨後到來，南投縣集集警分局仍不敢大意，交管重點依然放在水社及伊達邵周邊，公布日月潭地區台21線、日月潭名勝街及伊達邵街區道路於中秋連續假期期間，主要道路自上午9時起至18時止，彈性實施交通管制。

集集分局表示，中秋連假為保持交通順暢，前來日月潭周邊旅遊的遊客，務必遵守員警交通指揮，水社及伊達邵徒步區內外日月潭周邊商家及攤販，切勿違規設攤或佔用道路擺設商品、店招招牌等路障，警方將加強勸導取締；另中秋連續假期期間，全縣砂石車禁駛，警方將加強稽查取締砂石車禁駛等各項違規。

集集分局指出，僅管大客車、遊覽車的乘坐人數已有放寬，目前民眾出遊仍以自駕為主，為避免日月潭街區交通堵塞，同時建議駕車前往的遊客，車輛應依標線停放，切勿違規停車，以免影響車流順暢，水社地區包括日月潭名勝街，視人潮聚集情形實施彈性管制，而伊達邵街區，行人徒步區劃設義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街區域實施交通管制。

日月潭國家風景區表示，配合區內多處步道進行改善工程，目前九龍口至文武廟年梯自行車步道、年梯步道，該路段將封閉禁止通行到今年底，請遊客繞行臨近道路，大竹湖步道因配合水利署、台電等聯合辦理水庫清淤工程，同樣至年底前暫停開放，而松柏崙步道因降雨導致步道損毀，部分路段將封閉禁止通行外，伊達邵親水步道部分路段雖施工中，但不影響通行，請遊客注意安全。

針對中秋連假到來，南投縣集集分局公布交管重點，將放在水社及伊達邵周邊及沿線環湖公路。圖／集集分局提供
針對中秋連假到來，南投縣集集分局公布交管重點，將放在水社及伊達邵周邊及沿線環湖公路。圖／集集分局提供
配合日月潭多處步道進行改善工程，目前九龍口至文武廟年梯自行車步道、松柏崙步道，該路段將封閉禁止通行到今年底。圖／日管處提供
配合日月潭多處步道進行改善工程，目前九龍口至文武廟年梯自行車步道、松柏崙步道，該路段將封閉禁止通行到今年底。圖／日管處提供

日月潭 中秋 集集

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