民眾黨插旗彰化擬成立縣黨部 縣議員張雪如任主委

民眾黨有意在彰化縣成立縣黨部，黨部主委預定由無黨籍彰化縣議員張雪如擔任；張雪如指才剛加入民眾黨，目前正籌備協助婦幼的基金會，基金會成立後才會投入黨部工作。

2022年縣市長及縣議員選舉將登場，外傳民眾黨有意在彰化縣成立縣黨部，至於縣黨部主任委員則由無黨籍的彰化縣議員張雪如擔任，民眾黨希望能在明年的彰化縣議員選舉中當選3席以上，並在縣議會成立黨團。

張雪如指出，感謝大家的關注，她確實已經加入台灣民眾黨，但目前仍在學習中，不過她正在籌備一個幫助受虐婦女、兒童的「快樂天堂基金會」，基金會的成立是她第一要務，等到基金會成立且運作穩定後，才會投入黨務工作成立縣黨部。

張雪如說，她曾和民眾黨主席柯文哲2度深談，也和民眾黨的立法委員高虹安3度深談，她看到民眾黨想要改變台灣、讓台灣更好，也看到民眾黨積極從事公益的理念與她相同，因此才會加入民眾黨。

民眾黨計畫要在彰化縣成立縣黨部，參與明年彰化縣議員選舉，同屬第三勢力的時代力量彰化縣議員吳韋達則說，雖然民眾黨到彰化發展難免會影響時力的地方選舉，但他認為，彰化需要有更多不一樣的聲音，期待張雪如帶領民眾黨來關心彰化的公共建設爭議、不當開發、廢棄物掩埋等議題。

吳韋達指出，多一個政黨關心彰化是良性競爭，時力歡迎所有能促進彰化進步發展的力量，而時力這2年為彰化鄉親捍衛權益，鄉親有目共睹，也歡迎更多新血加入。