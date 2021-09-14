南投老人假牙補助將用完 竹山、中寮、仁愛還有機會

南投縣政府補助老人裝置假牙，今年一般戶假牙補助經費共3000萬元，申請相當踴躍，為了確保偏鄉老人權益，經費也依13鄉鎮市比例編列，目前竹山鎮、中寮鄉、仁愛鄉還有經費可供申請，三鄉鎮老人可把握機會申請裝設假牙，恢復良好的咀嚼能力。

南投縣65歲以上老人有9萬多人，強健的牙齒對老人生活健康幫助很大，但裝設假牙費用高，許多老人沒錢裝設，南投縣在2017年起推出老人免費裝假牙政策，每年編列3000萬元預算提供老人申請。全口活動假牙最高補助4萬元，今年至今已有1014位老人人申請。南投縣原住民族行政局也向原民會申請260萬元經費，加碼原民55歲以上長者裝假牙。

南投縣社會及勞動處長林志忠說，縣長林明溱非常關心長輩身體狀況，雖然縣府財政窘困，每年仍籌措經費，讓更多長輩可以獲得補助。今年已申請經費2874萬元，目前各鄉鎮經費都已申請完，僅竹山鎮、中寮鄉、仁愛鄉尚有經費，希望三鄉鎮符合資格老人儘快申請。考量縣府財政負擔能量，對於一般戶老人假牙補助已作經費調整，未來倘財政如更充裕，將以弱勢老人優先補助，照顧長者所需各項福利。