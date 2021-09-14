璨樹掃落一池花 田尾「銘園」日本羅漢松中秋接力登場

璨樹颱風走了，在彰化縣田尾鄉「銘園」留下一池落花。第二代經營者蘇揚烈今天表示，日本紫薇花季已過，日本羅漢松冒出新芽，樹木綠得有層次，即使不是春天也生氣盎然。

銘園培育可以美化庭園的花木、盆栽，今年第三級警戒期間，民眾在家防疫，田尾公路花園人車稀少，銘園的日本紫薇卻盛開，幾乎只見花朵不見樹；蘇揚烈說，越是沒人欣賞，紫薇越是大放異彩，讓人猜不著天意，開學前一周紫薇釋出今年花季最後一波花朵，吸引防疫降級後出門散心的民眾前來觀賞，目前花朵相對稀少。

日本紫薇花季進入尾聲，璨樹颱風對中部影響不大，但掃下枝頭今夏僅存的花，飄浮在會議廳外的水池，池邊和庭園裡的日本羅漢松長出新葉，新葉與老葉層層疊疊；蕭姓遊客表示，綠葉雖不如紫薇艷麗吸晴，可是羅漢松維持終年翠綠的形象，反而讓遊客感覺耐看，經得起自然考驗。

田尾鄉銘園庭園美術館以前免費入園，分享園藝之美，沒想到大型遊覽車載來一車車「玩嘸錢」遊客，招致周邊鄰居抱怨，而銘園並未從旅遊大賺一筆，因此今年5月5日起採收費制，13歲以上每人200元，7歲到12歲的兒童半票每人150元，7歲以下免費，每張門票可抵全館消費50元。