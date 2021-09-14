南投霧社往廬山方向改單行道惹怨 將恢復兩車道

南投縣仁愛鄉台14線和台14甲線交會處以三角槽化島區分往合歡山、廬山溫泉2方向車流，但往廬山路線近期改為單行道，用路人不習慣，導致出廬山車輛頻誤闖逆向，地方反彈，經工務段觀察並會勘評估，將恢復原狀，再改回兩車道。

台14線埔霧公路是往返埔里、霧社的必經道路，之後在霧社地區可續行台14線至春陽、精英、都達、合作及廬山等地，或銜接台14甲線合歡山公路前往清境、武嶺及合歡山等地，兩路線行車分流仰賴交會處的三角槽化島，形成Y字路口。

只不過，該Y字路口及周邊道路過去均採雙向通行，行之多年，未料台14線霧社往廬山方向上個月被改成單行道，往廬山路線靠右側行駛不變，但出廬山往霧社車流不得直行，得先右轉再左轉進入主線道，居民不習慣，遊客更常誤闖逆向。

「幾十年來都是雙向通行，突然改單行道很難習慣。」當地民眾紛陳情盼恢復原狀，公路總局二工處埔里工務段、上月底會同民代、警方等相關單位第一次會勘，考量更改初期，用路人可能還在適應期，但二次會勘後決定改回原本的雙向道。

埔里工務段表示，台14線和台14甲線交岔路口標線變更，當初也有是民眾陳情路線有迴轉、直行路線車流須逆向匯入主線道等問題，經評估有安全疑慮，為免車輛順逆向交織，並簡化車流交會，才把埔里往廬山的方向才更改為單行道。