永信社福集「食」送愛過中秋 關懷弱勢也到宅沐浴

中秋佳節將到，永信社會福利基金會集結社會大眾，連結富宇慈善基金會、新思維牙醫診所及台灣國際職業婦女協會大台中分會的捐贈，結合在地的農糧產品與長照資源挹注，購買大安區農會的安泉米禮盒、青蔥麵禮盒、青蔥脆餅禮盒、肉鬆禮盒及心佳機構長者親手栽種的蔬菜，發送給基金會服務的「到宅沐浴的弱勢家庭」及「獨居的弱勢長者」共60名，讓他們也能歡度中秋。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，接受到宅沐浴車服務的弱勢家庭或獨老長者，因行動不便、經濟弱勢、生活困苦等因素，無法申請到政府和民間的補助，經常連基本三餐都無法獲得溫飽；目前疫情期間，對社區弱勢家庭關懷也不能打烊，由第一線的照護夥伴實際探訪與關心，除了發放愛心物資。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，疫情下許多獨居、老老照顧的長者在防疫及健康上比任何時候都需要關懷照顧，中秋送物資不僅帶來心靈上的安慰與實質的幫助，更希望幫助這些長輩維繫社會連結，親自參與，更能深刻體會「賦予、共好」的快樂，未來也將持續投入關懷行動，期盼為社會帶來正向的力量。

基金會督導張棋雯表示，婷婷(化名)腦麻，長期臥床近20 年，婷婷的媽媽說，「中秋節快到了，謝謝你們不但來幫婷婷洗澡，又送米和肉鬆的愛心禮盒，真的很感恩！」她說想起婷婷還沒接受到宅沐浴服務前，自己只能照顧婷婷，要管灌餵食、要徒手抱她進浴室沖澡，年紀大了，體力大不如前，腰也挺不直，有了到宅沐浴，除了讓婷婷能好好洗個澡，她也能好好好休息、喘息一下。