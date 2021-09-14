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出遊前提早驗車 中秋連假4天 豐原地區代檢廠暫停驗車

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中秋連假4天，豐原地區代檢廠暫停驗車，呼籲民眾及早驗車，確保車況安全。圖／豐原監理站提供
中秋連假4天，豐原地區代檢廠暫停驗車，呼籲民眾及早驗車，確保車況安全。圖／豐原監理站提供

本周末就是為期4天中秋連假，民眾若要開車長途外出，可記得提早驗車、檢視車輛狀況，豐原監理站指出，中秋連假9月18日至21日止，豐原地區代檢場均暫停驗車，提醒民眾及早驗車，確保行車安全、平安歸。

今年中秋連假有4天假期 ，不少民眾規劃遠遊，豐原監理站及所轄汽車代檢廠於中秋連續假期(110年9月18日至110年9月21日)，暫停受理汽車檢驗服務。

豐原監理站站長許國良表示，依道路交通安全規則規定，汽車應於指定日期前後1個月辦理定期檢驗，汽車指定驗車日期如遇到上開期間，請提早安排驗車，以免逾期受罰。

豐原監理站呼籲，遠遊前，車主應加強車輛定期保養及檢驗，除確保車輛性能保持最佳狀態外，也能避免連續假期結束後，車輛大排長龍等候驗車情況。

中彰投地區代檢廠資訊，可上監理服務網首頁，或台中區監理所網站首頁查詢。

中秋連假4天，豐原地區代檢廠暫停驗車，呼籲民眾及早驗車，確保車況安全。圖／豐原監理站提供
中秋連假4天，豐原地區代檢廠暫停驗車，呼籲民眾及早驗車，確保車況安全。圖／豐原監理站提供
中秋連假4天，豐原地區代檢廠暫停驗車，呼籲民眾及早驗車，確保車況安全。圖／豐原監理站提供
中秋連假4天，豐原地區代檢廠暫停驗車，呼籲民眾及早驗車，確保車況安全。圖／豐原監理站提供

監理站 中秋 連假

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