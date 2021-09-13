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彰化縣警官大風吹 6分局長異動
彰化縣警官大風吹，彰化縣警察局彰化分局分局長婁自強升任彰化縣警察局督察長，彰化縣警察局督察長張嘉煌陞任臺北市政府警察局督察，彰化縣8個分局有6個分局分局長異動，9月16日交接。
彰化縣警察局和美分局分局長金秋華調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長，
彰化縣警察局北斗分局分局長王國峯調任彰化分局分局長，
彰化縣警察局溪湖分局分局長楊志傑調任北斗分局分局長，
彰化縣警察局鹿港分局分局長潘仕能調任南投縣政府警察局南投分局分局長，
彰化縣警察局田中分局分局長鄭頴聰調任屏東縣政府警察局里港分局分局長。
澎湖縣政府警察局望安分局分局長郭志豪調任彰化縣警察局鹿港分局分局長，
宜蘭縣政府警察局三星分局分局長林書慶調任彰化縣警察局溪湖分局分局長，
宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長林詔徹調任彰化縣警察局田中分局分局長，
嘉義縣警察局竹崎分局分局長葉文啟調任彰化縣警察局和美分局分局長。
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