南投公告中秋戶外禁烤肉令 違者最高罰1萬5000元

南投縣政府日前預告，中秋節戶外公共場域禁止烤肉，禁令今天正式公告，即日起到9月21日實施，違者最高罰新台幣1萬5000元，可連續處罰。若是家戶內烤肉，以同住家人為限。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，南投縣副縣長陳正昇9月7日接受媒體聯訪表示，目前疫情尚未穩定，中秋節將至，考量社區防疫，戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家戶烤肉活動則是不鼓勵，即便同住家人在自家烤肉，也請務必遵守指揮中心防疫指引。

媒體當時追問縣府衛生局，若違反烤肉禁令是否有罰則、實施期限等，衛生局指需等待正式公告，才有法令依據可會同警方執法；南投縣政府今天正式公告，為防治嚴重特殊傳染性肺炎，預防疫情擴散，公告南投縣烤肉活動應遵守防疫措施，自即日起生效。

公告說明，依據傳染病防治法第37條第1項第6款「其他經各級政府機關公告之防疫措施」，執行期間即日起到民國110年9月21日，南投縣戶外公共場域含騎樓禁止烤肉，家戶內烤肉以同住家人為限，違者可依傳染病防治法第70條第1項處3000元到1萬5000元罰鍰。

縣府先前指戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場等，也禁止社區舉辦大型烤肉活動。

南投縣長林明溱今天說，為防範疫情擴散，因此公告烤肉活動相關防疫規定，請縣民遵守，持續配合各項防疫措施，共同維護社區安全。