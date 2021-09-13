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亡故榮民第一次被宣告任務終止 退輔會盼英靈永息　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
退輔會主委上將軍馮世寬今天到田中榮家宣告亡故榮民「任務終止令」。圖／田中榮家提供
退輔會主委上將軍馮世寬今天到田中榮家宣告亡故榮民「任務終止令」。圖／田中榮家提供

殉職軍警消在喪禮結束後的最後一哩路，送行的同事會高喊「任務結束，一路好走。」國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬，今天下午到田中榮家榮靈祠，主持前所未有的「任務終止令」典禮，請歷年亡故榮民英靈安息，別再掛念國事。

馮世寬今天以退輔會主委上將軍之名，到田中榮家榮靈祠，宣讀「奉天諡旨宣告『任務終止令』」，讚揚亡故榮民「皆是國軍英勇將士，隨蔣公來台，參加抗日、剿匪諸多戰役，戰功彪炳、不畏犧牲，保衛台、澎、金、馬，至政府頒行軍政、軍令後，成為榮譽國民；又流血流汗、克服萬難，開拓東西、南、北橫貫公路之築路英雄；並投入國家十大建設，功勳卓著，皆圓滿達成任務，奠定國家永續發展之基，將永垂青史為全民景仰。」

田中榮家表示，歷年亡故榮民前輩生前保家衛國，犧牲奉獻、一生戎馬，死後都沒宣告任務終止，時值秋節前夕，退輔會主委上將軍、副主委陳曉明今天到田中榮家，榮家一級主管、會屬機構首長、事業機構代表與地區軍方將領參加祭悼歷年亡故榮民，同時宣告任務終止，請他們永遠安息。

榮民 國軍 馮世寬

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