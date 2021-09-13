台中東勢教育園區喊停引戰 龍燕之爭議員助拳

審計部台中市審計處提出去年度台中市政府決算審核報告，報告中指出盧市府中止東勢實驗教育複合式園區計畫，致過去投入整修的經費1億1153萬元，未發揮效能。另指市府2015年未完成環評就投入鉅額工程經費，強行推動台中實驗教育複合式園區計劃，教育部因園區安全性不補助，市府又無替代財源，市府改弦易轍，重新規劃客家產業 活園區，回到原點。

國民團書記長陳政顯指出，舊東勢高工因921地震重創，校園潛藏安全疑慮，盧市府回歸用地低度使用，另規劃符合撥用計劃目的，黨團予以肯定，要求市府團隊規劃周延，不要重蹈前市府覆轍。

陳政顯表示，審計部台中市審計處提出109年度市府決算審核報告，至少有3項缺失：一、與原市府客委會撥用規劃客家文化園區之撥用目的不符。二、未充分考量921地震後東勢高工遷校原因及土地安全性問題。三、未依規定進行環境影響評估。陳政顯指出，園區鄰近地震帶，如推動實驗教育園區，師生安危要由誰負責？

民進黨議員則反駁，指審計處要求檢討改善的是盧市府中止計畫，導致公帑浪費，現在卻要嫁禍前朝？民進黨議員蔡成圭表示，前市長林佳龍推活化舊東勢高工校地，轉型東勢實驗教育複合式園區，完成活動中心整修等工程，社區也可使用。東勢高工大樓2016年整建，符合921的耐震標準，預算決算也已完成法定程序，審計單位已通過，盧秀燕上台後停止計畫，又拿5年前的合法預算，讓人啼笑皆非。

議員周永鴻表示，盧市府去年7月拿8月才完成的地質影響評估當廢止計畫理由，令人啼笑皆非，而且評估的地區還不在校地的使用範圍內。實驗教育是吸引對既有體制有疑慮的家長申請讓孩子就讀，國教署也早就出示公文表示支持。盧市府只是逢龍必反才終止計畫，令不少山城地區居民感到惋惜。導致被審計處糾正。現在盧市府和國民黨為卸責倒果為因，不僅扼殺學生的教育權利，更是浪費公帑。