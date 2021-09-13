台電回饋龍井促協金1500萬 議員批「拿人手短」

台電中火計劃新建2部燃氣機組，編列1500萬元「建廠前」促協金回饋中火所在地龍井區公所，這筆預算送到議會二讀會卻點燃藍綠戰火。藍營多數議員反彈要求退回，因「拿人手短」收了就是同意中火不必汰舊換新。在地議員反駁說，這跟能源政策無關，不要擋地方財源。台中市長盧秀燕建議台電換名目，否則對當地民眾不公平。議長張清照裁示退回，因議員意見紛歧，請市府說服議員再送。

台電往年均編列「促進電力發展營運協助金」給電廠所在鄰近鄉鎮區，台中市經發局統計，前年全市共2.6億元，但去年減少發電量、碳排，少了4000萬元，經地方再爭取，台電以「原廠增建（增燃氣機組）」為由，增加1500萬元建廠前置促協金，市府經發局提墊付案，須由議會同意。

國民黨議員李中要求退回，指中火汙染不僅在龍井，且如果收了這筆補助，「拿人手短」，不就代表接受中火10部燃煤機組、2部燃氣機組？多位同黨議員紛聲緩。但在地議員林孟令則要求顧及地方需求，否則就請中火搬離龍井。

民進黨議員主張，這是市府自己的提案，且是台電給地方的補助，為何要拒絕？強調市府應兼顧能源政策、改善空汙及地方建設。在地議員張家銨說，設燃氣機組減空汙也反對，國民黨不應老是拿中火來當政治提款機。

市長盧秀燕則表示，針對促協金名稱，盧秀燕指出，台電目前使用的名稱，可能造成居民拿促協金須促成建廠的意味，居民情何以堪？她舉例，中油公司也都會有睦鄰經費，建議台電參採調整名稱為「睦鄰基金」。

經發局說明，台電公司為促進電力發展及設施營運順利進行，訂有「台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金」作業要點，無論年度發電促協金、輸配電促協金或建廠前置促協金，都是回饋周邊地區居民的相關睦鄰經費。但為避免爭議，市府將建請台電比照相關事業單位，就該作業要點內容名稱等，檢討修正改為睦鄰基金，符合促協金的原意。