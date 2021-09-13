彰化埔心永靖12條路趕年底完工 明年春節前好通行

彰化縣埔心鄉和永靖鄉的二重村南昌西路等多條道路破損龜裂，影響人車安全，縣政府官員今天會勘，預計本月和10月陸續施工，其中永坡路是埔心鄉與永靖鄉的重要聯絡道路，也是通往田尾的要道，都將趕進度，希望年底完工，春節之前給民眾坦道通行。

縣長王惠美和工務處人員今天先後到埔心鄉、永靖鄉查看道路品質。第一站在埔心鄉，立法委員謝衣鳳和當地縣議員縣議員陳玉姬、張春洋及埔心鄉長張乘瑜、埔心鄉代表會主席黃坤鼎、副主席謝新春等人到場。

王惠美說，鄉代會主席和副主席、鄉代及村長反映，二重村南昌西路、五義路、埤腳村菜寮路、新館村大新路478巷、埔心村武英北路、經口村新民路、新民路33巷、新生路、建國路、明聖路二段336巷等道路破損、凹陷積水、粒料析離、路側下陷，需要整修，她今先看二重村南昌西路、埔心鄉經口村新生路等道路，改善總長度共3166公尺，縣議會通過經費931萬7500元，縣府全額負擔，目前已改善二重村五義路及埤腳村菜寮路，其餘道路預計9月中旬施工。

接著轉往永靖鄉，縣議員張錦昆、劉惠娟、曹嘉豪和永靖鄉長詹木根、永靖代表會主席詹雅婷、副主席黃玉雪到場，和王惠美視察永坡路的路況，因永坡路是埔心鄉及永靖鄉的重要聯絡道路，縣府分兩案辦理改善，分別是埔心鄉中正路一段（縣道148線）路口至大華橋，長837公尺，路幅平均寬度約8.7公尺，另一段是，永靖鄉育才路口至永坡路39巷路口，長719公尺，路幅平均寬度約10.5公尺，經費387萬元，合計總經費754萬元。