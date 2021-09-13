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中秋連假 彰化13處公共藝文館舍開放孔廟謝絕參觀

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
國家古蹟彰化孔子廟籌備祭孔大典，是彰化縣中秋連假唯一都不開放的公共館舍。記者簡慧珍／攝影
國家古蹟彰化孔子廟籌備祭孔大典，是彰化縣中秋連假唯一都不開放的公共館舍。記者簡慧珍／攝影

4天中秋連假即將到來，彰化縣文化局今天表示，文化局所屬館舍配合活動期程，開放時間不同，彰化德殿等四個館舍都開放參觀，工藝展覽館僅休館1天，縣立圖書館等七個館舍休館兩天，請民眾注意開放時間以免撲空。

彰化縣文化局表示，中秋連假9月18日至9月21日，彰化市武德殿、福興穀倉、鹿港鹽業文化館、彰化縣二二八暨人權紀念館4天連假都開放參觀，工藝展覽館僅9月20日（周一）休館，彰化縣立圖書館、彰化縣立美術館、南北管音樂戲曲館、縣史館、書道館、彰化藝術館、臺語文創意園區、員林演藝廳的休館日為9月20日（周一）至9月21日（周二），只有彰化孔子廟因籌備彰化縣各界紀念大成至聖先師孔子2571周年誕辰釋奠典禮，9月16日至9月27日休館，是中秋連假唯一都不開放的公共館舍。

縣立圖書館休館期間，若歸還所借紙本圖書，可投入大門右側的還書箱，如果是視聽資料（例如DVD、VCD、CD）或含附件的書籍，必須在縣立圖書館開放時間內，拿到1樓服務櫃檯歸還，縣立圖書館及員林演藝廳圖書室的預約書保留日、借閱到期日如遇休館日，將自動順延至開館日。

響應文化部2021全國古蹟日，彰化縣政府策畫「美歷彰化GO！好玩」系列活動，帶領民眾中秋連假到鹿港看古蹟、吃美食，福興穀倉「古蹟主題日-文資爆米香-福興穀倉再現」，民眾將如同穿越時光隧道，認識古蹟的建築美感與文資價值，鹿港和興青創基地同步辦理促銷系列活動，讓民眾歡度秋節知性之旅。

圖書館 連假

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