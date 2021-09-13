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武陵農場彌勒佛換金裝 原本暗紅佛身有48年歷史
武陵農場山壁的彌勒佛最近換金裝，金色佛像矗立山壁很亮眼，農場希望金佛帶給遊客愉悅氣息，原本的暗紅色佛身已有48年歷史，許多人今天才知，「原來武陵農場也有彌勒佛！」
武陵農場表示，彌勒佛像是民國62年2月10日完工，基座由總統府前秘書長張群所題石刻對聯一幅：「大肚能容，容天下難容之事；開顏常笑，笑世間可笑之人」。
張群曾經是先總統蔣中正在年輕時軍校同學，在大陸時期任行政院院長，來台後擔任蔣中正總統時期的總統府秘書長達18年，據說他也是唯一敢和蔣介石在飯桌上講笑話的人。
彌勒佛位於農場萬壽橋右側小徑內，依山壁矗立，原來是暗紅身軀與雪白牙齒的笑口彌勒佛像，今年9月10日重新換成金裝，更能展現有容乃大笑彌勒佛像。彌勒佛是佛教的形象大使，代表寬容和智慧、幽默、快樂的精神，農場希望帶給每位遊客愉悅的氣息，感受學習彌勒佛的精神，寓教於樂，啟迪人們的心靈。
彌勒佛換金裝的照片放在武陵農場粉專後，引起熱烈討論，有些遊客說，到武陵多次，不曾注意到有彌勒佛像，有人馬上貼出自己多年前拍的佛像，暗紅色佛身，和新裝的金色呈完全不同感覺，各有喜愛者支持。
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