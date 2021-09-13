武陵農場彌勒佛換金裝 原本暗紅佛身有48年歷史

武陵農場山壁的彌勒佛最近換金裝，金色佛像矗立山壁很亮眼，農場希望金佛帶給遊客愉悅氣息，原本的暗紅色佛身已有48年歷史，許多人今天才知，「原來武陵農場也有彌勒佛！」

武陵農場表示，彌勒佛像是民國62年2月10日完工，基座由總統府前秘書長張群所題石刻對聯一幅：「大肚能容，容天下難容之事；開顏常笑，笑世間可笑之人」。

張群曾經是先總統蔣中正在年輕時軍校同學，在大陸時期任行政院院長，來台後擔任蔣中正總統時期的總統府秘書長達18年，據說他也是唯一敢和蔣介石在飯桌上講笑話的人。

彌勒佛位於農場萬壽橋右側小徑內，依山壁矗立，原來是暗紅身軀與雪白牙齒的笑口彌勒佛像，今年9月10日重新換成金裝，更能展現有容乃大笑彌勒佛像。彌勒佛是佛教的形象大使，代表寬容和智慧、幽默、快樂的精神，農場希望帶給每位遊客愉悅的氣息，感受學習彌勒佛的精神，寓教於樂，啟迪人們的心靈。