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勞動部青年就業旗艦計畫 中彰投分署還有超過3千個職缺

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中彰投分署分署長林淑媛指出，他們會在求職者進入職場後安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，以先僱後訓方式讓青年可以在職場上站穩腳步練功夫。圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
中彰投分署分署長林淑媛指出，他們會在求職者進入職場後安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，以先僱後訓方式讓青年可以在職場上站穩腳步練功夫。圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

今年畢業季適逢疫情影響，讓剛出社會的新鮮人找工作時面臨許多挑戰，勞動部勞動力發展署中彰投分署為協助15至29歲的職場新鮮人跨越技能或經驗不足的門檻，特別推出「青年就業旗艦計畫」，讓求職青年多了一個找工作的管道，目前透過此計畫媒合成功的青年超過2千人，目前網站還有超過3千個職缺，歡迎青年多加運用。

中彰投分署分署長林淑媛指出，他們依企業用人需求，設計專屬且具實務性的工作崗位訓練模式，讓青年可以邊做邊學之外，還能保障薪資及就業安全；截至8月份底已有超過7千個職缺通過審查，職缺薪資平均落在30K。

而且，他們會在求職者進入職場後安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，以先僱後訓方式讓青年可以在職場上站穩腳步練功夫。

例如，今年25歲的一名女求職者從幼兒教育學系畢業後，雖然曾在非營利幼兒園實習半年，但對於方案教學、班級經營等實務接觸不多，對於要進入職場還是感到有些不安，但在透過青年就業旗艦計畫進入一家幼兒園任職後，開始了為期9個月的扎實訓練，從基本的一日作息、傷病照護到親師溝通等，都有專業的職場導師可以詢問及指導。

她表示自己目前已經順利通過培訓期並調漲薪資，訓練期間即使遇到疫情高峰，就業權益及薪資也都能受到保障，對於剛踏入職場的青年真的有很大的助益。

中彰投分署說，歡迎有意願的青年，上台灣就業通網站的青年職訓資源網查詢計畫資訊及職缺，或撥打中彰投分署青年就業旗艦計畫專案辦公室04-25262934轉422，與羅小姐洽詢相關資訊。

中彰投分署分署長林淑媛指出，他們會在求職者進入職場後安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，以先僱後訓方式讓青年可以在職場上站穩腳步練功夫。圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供
中彰投分署分署長林淑媛指出，他們會在求職者進入職場後安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，以先僱後訓方式讓青年可以在職場上站穩腳步練功夫。圖／勞動部勞動力發展署中彰投分署提供

青年 職場 薪資

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