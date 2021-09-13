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大甲鐵砧山劍井遊憩區完工啟用 白天夜晚有不同的美

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
大甲鐵砧山大甲劍井遊憩區完工啟用。圖／台中市觀旅局提供
大甲鐵砧山大甲劍井遊憩區完工啟用。圖／台中市觀旅局提供

台中市政府觀光旅遊局編列2500萬元預算，推動「大甲鐵砧山劍井遊憩區觀光服務設施改善工程」，經9個月施工，現已完工開放。觀旅局表示，劍井廣場從只能看見擋土牆窘境，翻轉為具有大面積活動廣場，可以享受開闊視野及體驗歷史導覽門戶空間，加上夜間燈光設計不論白天晚上都有不同面貌呈現。

觀旅局指出，去年完成雕塑公園活潑步調青少年遊憩天地後，今年大甲鐵砧山翻轉新樂章再度展開，優雅融合日式及台灣風情的歷史走廊，20分鐘即可來回的劍井步道，讓民眾漫步山林間體驗劍井歷史風華。

觀旅局表示，這次施工重點包括劍井廣場及國姓廟步道周邊環境改善整修，已從過去找不到劍井，將其周邊整修為開闊開放空間、提升空間能見度、並增設多項與鐵砧山歷史融合的解說導覽設施，提供遊客作為認識鐵砧山歷史文化特色的門戶，讓遊客可以透過空間氛圍、歷史典籍及民間傳說的紀錄，體會劍井歷史與懷古情。

觀旅局提醒，目前仍為防疫期間，2級警戒期間鐵砧山涼亭暫不開放，請民眾遵守防疫原則，勤洗手、保持社交距離、不群聚、外出全程佩戴口罩，才能玩得盡興又安心，更多旅遊資訊可上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/ ）查詢。

鐵砧山劍井廣場夜景。圖／台中市觀旅局提供
鐵砧山劍井廣場夜景。圖／台中市觀旅局提供
大甲劍井遊憩區完工啟用，夜晚的景色。圖／台中市觀旅局提供
大甲劍井遊憩區完工啟用，夜晚的景色。圖／台中市觀旅局提供

鐵砧山 社交距離 口罩

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